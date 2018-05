Tikimasi, kad įteisinus galimybę savivaldybėms socialinio būsto fondo plėtrą vykdyti pernuomojant iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotą tinkamą būstą, suaktyvės būsto nuomos rinka ir konkurencija. Ministerija teigia, kad socialinio būsto fondo plėtrai (statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu būdu įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus) reikia didelių piniginių išteklių, tuo metu siūlomas pakeitimas sudarytų sąlygas socialinio būsto fondą plėsti ir asmenis aprūpinti socialiniu būstu, panaudojant tam mažiau lėšų. Anot jos, naujovė prisidėtų prie nelegalios būstų nuomos rinkos mažinimo ir jos skaidrinimo, nes rinkoje išsinuomoto būsto nuomos kainos dalis būtų dengiama iš valstybės biudžeto, jei būstas nuomojamas oficialiai. Pataisos, numatančios šį siūlymą, aptartos Vyriausybės pasitarime pirmadienį, tačiau sprendimų kol kas nepriimta – klausimas atidėtas.

