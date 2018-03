Pasak iniciatyvos autorių iš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, skaitmeninė kortelė leistų į išmaniuosius telefonus persikelti Šeimos kortelės lojalumo programas – tai būtų patogiau ir atitiktų šių dienų technologinius pasiekimus. Frakcijos vadovė Rita Tamašūnienė sako, kad lustinės kortelės irgi turėtų būti, nes ne visi gyventojai, ypač kaime ar vargingai gyvenantys, turi išmaniuosius telefonus. Tačiau ji pabrėžė, kad žmonės gali pamiršti korteles įsidėti į piniginę ar kišenę, todėl neturėdami jos negautų paslaugos. Pasak jos, telefonas pamirštamas rečiau. „Plastikines korteles pamirštama įsidėti, pamirštama atsinešti“, – BNS sako parlamentarė. Ji mano, kad programėlė kainuotų pigiau nei kortelės gamyba. Seime įstatymo projektas dėl Šeimos kortelės svarstomas nuo 2016 metų vasaros. Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė Seimui siūlė projekto nesvarstyti, o Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių bei Biudžeto ir finansų komitetai – iniciatoriams jį tobulinti. Į valdžią atėjus „valstiečių“ daugumai, 2017 metais projektas nebuvo svarstytas. Projekte numatyta, kad Vyriausybė parengtų specialią programą, būtų numatytos įvairios lengvatos, nuolaidos Šeimos kortelių turėtojams – tai galėtų būti nuolaidos transporto, kultūros renginių bilietams, vaistams, vitaminams, knygoms ir pan. Lengvatas galėtų teikti ir privačios kompanijos ir už tai tikėtis tam tikrų valstybės nuolaidų.











