Anot jos, tai supaprastintų keliavimą, nes norint gauti kitos šalies vizą vykstant į ne Šengeno erdvės šalis, neretai užsienio šalies ambasadoje Lietuvos piliečiams reikia palikti savo asmens dokumentą. „Ypač dažnai keliaujantiems verslo atstovams toks dokumento atidavimas kelia rūpesčių, todėl siūlome sudaryti galimybę gauti antrą pasą“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Pagal numatytas įstatymo pataisas, antras pasas būtų išduodamas ne ilgesniam kaip 5-erių metų laikotarpiui, taip pat antras pasas negalėtų galioti ilgiau, nei turimas pagrindinis. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad galimybė piliečiams, išimtiniais ir pagrįstais atvejais dėl profesinių ar verslo priežasčių vykstantiems į užsienio valstybes, turėti antrą pasą yra numatyta 16-oje Europos Sąjungos valstybių. VRM teikiamai iniciatyvai dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas. Ministerija siūlo, kad įstatymai įsigaliotų 2019 metais.

