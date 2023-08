Siūlo sukurti QR kodą su vaikais dirbantiems asmenims: teiktų informaciją, ar asmuo teistas už seksualinius nusikaltimus

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės, tokius pokyčius numatantys Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai dar ketvirtadienį bus pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms.

M. Navickienės teigimu, šiuo metu šalyje veikia Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras (ĮKNR), tačiau įstaigos, įdarbinančios asmenis, ne visada patikrina darbuotojus ir įsitikina, kad asmuo nėra teistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Todėl siūloma įteisinti naują tvarką, kuria patikrinti įdarbinamą asmenį galės ne tik verslai, bet ir vaikų tėvai.

„Bus užtikrintas, sugeneruotas ir pateiktas darbdaviams naudotis prevencijos QR kodas. Toks kodas patvirtintų, kad asmuo nėra pripažintas kaltu už seksualinio pobūdžio ar kitus sunkius nusikaltimus. Tą būtų labai paprasta patikrinti – valstybėje mes jau turime patirtį, kaip gerai suveikia tokios sistemos“, – ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje „Kokios siūlomos priemonės apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto?“ kalbėjo M. Navickienė.

„Prievolę reikalauti QR kodo, turėtų ir darbdaviai, kurie samdo darbuotojus darbui su vaikais. Taip pat ir vaikų tėvai galėtų tokio QR kodo prašyti, kai jie samdo individualiai dirbančius asmenis darbui su savo vaikais“, – aiškino ji.

Įstatymo pataisomis siūloma numatyti periodinį, reguliarų prevencijos kodo tikrinimą. Planuojama, kad tai turėtų būti atliekama ne rečiau kaip kartą per metus. Be to, siekiant išvengti situacijų, kai kyla įtarimas, jog asmeniui gali būti taikomas draudimas dirbti su vaikais – tokį prevencijos kodo patikrinimą atlikti bet kada.

Ministrės teigimu, planuojamas ir darbdavių kontrolės mechanizmas bei stebėsena, kaip šios nuostatos veikia praktikoje. Pasak jos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Valstybinė darbo inspekcija bus pagrindinės tai užtikrinančios įstaigos.

„Įstatymu mes įtvirtiname, kad dvi pagrindinės įstaigos – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Valstybinė darbo inspekcija – bus turinčios teisę patikrinti ir įvertinti kaip laikomasi įstatyme numatyto apribojimo“.

Tuo metu specifinėse srityse už kontrolę bus atsakingos kitos institucijos. Pavyzdžiui, socialinių paslaugų įstaigose, įmonėse ir organizacijose – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, švietimo ir sporto įstaigose, įmonėse ir organizacijose – Nacionalinė švietimo agentūra, sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse ir organizacijose – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.