Ministerija siūlo, kad įstaigų vadovų kadencijos truktų 5 metus, jie negalėtų iš eilės eiti šių pareigų daugiau nei dvi kadencijas. Pirmoji kadencija taip pat nebūtų pratęsiama - vadovai po 5 metų turėtų iš naujo dalyvauti konkurse į šį postą. Kadencijos ministerijos teikiamomis įstatymų pataisomis būtų įvedamos Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų (išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką) vadovams, taip pat nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų, valstybės ir savivaldybių kultūros centrų, valstybės archyvų, valstybinių kultūrinių rezervatų ir istorinių nacionalinių parkų direkcijų bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovams. Susiję straipsniai: Blogos žinios mokytojams – ankstesnio išėjimo į pensiją kol kas nesvarstys Vyriausybės pažadai mokytojams virto špyga Pataisos šią savaitę teikiamos derinti su kitomis institucijoms. Kultūros ministrė Liana Ruokytė - Jonsson nurodo, kad minimose biudžetinėse įstaigose šiuo metu sudaromos sąlygos vienam asmeniui eiti biudžetinės įstaigos vadovo pareigas neribotą laiką, t. y. neribojant vadovo kadencijų skaičiaus ar išvis nenumatant kadencijų, o tokia praktika susilaukia nemažai kritikos iš išorinių stebėtojų. „Biudžetinės įstaigos, išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų lėšų bei valstybės pinigų fondų lėšų, turi vykdyti savo funkcijas efektyviai ir skaidriai, visuomenės interesų tenkinimo labui, garantuodamos viešąjį interesą. Toks įstaigų valdymas ir veikimas tiesiogiai priklauso nuo jų vadovų“, – pabrėžia ministrė. Seimas gegužę nustatė 4 metų kadencijas visų biudžetinių įstaigų vadovams, bet nusprendė kadencijų skaičiaus neriboti, taip pat leisti skirti vadovą antrajai kadencijai be konkurso. Prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo pataisas, siūlydama analogiškus pakeitimus, kuriuos šiuo metu parengė Kultūros ministerija, tačiau Seimas prezidentės veto atmetė. Seimo priimtos pataisos įsigalioja nuo šio gruodžio, asmenims, neterminuotai priimtiems į pareigas iki įstatymo įsigaliojimo, 4 metų kadenciją nustatyta nuo kito sausio. LRT generalinį direktorių viešo konkurso būdu 5 metams skiria LRT taryba, nacionalinio transliuotojo vadovui kadencijų skaičius šiuo metu neribojamas. LRT nuo 2008-ųjų balandžio vadovauja Audrius Siaurusevičius. Seimas Kultūros ministerijos siūlymu taip pat yra įvedęs 5 metų kadencijas teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams - jie pareigas gali užimti iš eilės tik dvi kadencijas.











