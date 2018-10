Tokias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas registravo Seimo Antikorupcijos komisijos narė konservatorė Agnė Bilotaitė. Ji anksčiau vadovavo nuo 2017 metų Seime veikusiai specialiai darbo grupei, parengusiai pranešėjų apsaugos garantijų tvarką. Parlamentarės nuomone, žemas pranešėjų aktyvumas yra dėl baimės, kad jie bus paviešinti. „Labai liūdna, tačiau vis dar pasigirsta naujų susidorojimo su pranešėjais atvejų (...). Labai tikiuosi, kad priėmus lydimuosius įstatymų projektus ir įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui, pranešėjai bus apsaugoti efektyviomis ir rezultatyviomis priemonėmis, kurios užtikrins veiksmingą minėtų asmenų apsaugą, motyvuos ir skatins pranešti ir nebijoti“, – teigia A. Bilotaitė. Pataisomis siūloma pranešėjų pajamas už informaciją įtraukti į neapmokestinamų pajamų sąrašą. Taip siekiama paskatinti šalies gyventojus nenutylėti apie matomus pažeidimus, nes atsiskaitymai už tokią informaciją su jais būtų įslaptinami ir apsaugomas pranešėjo konfidencialumas. Dabar taip pat nėra apmokestinamos pajamos, informatoriaus gautos už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su kriminaline žvalgyba. Pranešėjų apsaugos įstatymas įsigalios 2019 metų sausio 1 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.