Pagal jo siūlymą, gyventojų pajamų mokesčiu nebūtų apmokestinama ta šaulių ir savanorių pajamų dalis, kuri buvo skirta pirkti B ir C kategorijos ginklus bei jų šaudmenis. L. Kasčiūnas skaičiuoja, kad gavęs tokią lengvatą šaulys ir karys savanoris galėtų susigrąžinti apie 100 eurų už įsigytą ginklą, kuris kainavo apie 700 – 800 eurų. „Tie žmonės investuoja savo pinigus, bet stiprina mūsų visų gynybą. Valstybė turi apsipręsti, kas jai yra interesų hierarchijos viršūnėje, o aš manau, kad saugumas yra viršūnėje“, – BNS sakė parlamentaras. Seimas leido Lietuvos šaulių sąjungos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų nariams laikyti ginklus namuose 2016 metais. Lietuvos šaulių sąjungai šiuo metu priklauso apie 4,6 tūkst. pilnamečių žmonių, o Krašto apsaugos savanorių pajėgos vienija apie 5 tūkst. narių.











