Anot prezidentės atstovų, Darbo kodekso pataisų rengimą iš dalies paskatino Vyriausybės planuojama valstybės tarnybos reforma. Prezidentūros teigimu, po jos dalis valstybės tarnautojų gali pereiti dirbti pagal darbo sutartis. „Girdime, kad Vyriausybė planuoja mažinti valstybės tarnautojų skaičių, bet panašu, kad tai bus daroma sąskaita to, kad daugės dirbančių pagal darbo sutartis“, – trečiadienį BNS sakė prezidentės patarėjas Mindaugas Lingė. Pasak jo, jau ir dabar viešajame sektoriuje yra nemažai atvejų, kai darbuotojai atlieka panašias funkcijas, bet skiriasi statusu – vieni turi darbo sutartis, kiti yra valstybės tarnautojais, pastariesiems taikoma griežtesnė atranka ir reikalavimai. Prezidentūros pranešime teigiama, kad įpareigojimas skelbti viešas atrankas „pažabos korupciją, giminaičių, draugų ir partijos bičiulių įdarbinimą viešajame sektoriuje“. „Pagrindinis tikslas – kad vyktų atrankos, ir apie jas būtų paskelbta viešai, o ne iš lūpų iš lūpas“, – sakė prezidentės patarėjas. Jo teigimu, prievolę skelbti viešas atrankas siūloma numatyti ieškant specialistų, ji nebūtų taikoma nekvalifikuotai darbo jėgai. Jei Seimas pritars prezidentės iniciatyvai, detalią atrankų tvarką turėtų numatyti Vyriausybė savo nutarimu. „Norisi, kad tvarka būtų lanksti, neapsunkintų darbuotojų paieškos, kad nebūtų įkalinimo dideliuose terminuose ar procedūrose, pavyzdžiui, kad būtinai turi būti pokalbis ar testas“, – sakė M. Lingė. Konkretus įstatymo projektas dar neįregistruotas, jis šiuo metu rengiamas. Prezidentūros teigimu, dabar 70 tūkst. darbuotojų valstybės ir savivaldybių įmonėse, institucijose ir įstaigose bei valstybių ir savivaldybių valdomose įmonėse į darbą priimami be jokių konkursų. Vyriausybė naują Valstybės tarnybos įstatymo projektą patvirtino sausį. Jis bus teikiamas Seimui pavasario sesijoje. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prezidentės iniciatyvai pritaria, tačiau nesutinka su Prezidentūros išsakoma prielaida, kad jo parengta reforma padidins darbo sutartininkų skaičių valstybės tarnyboje. „Toks pasiūlymas labai dera su Vidaus reikalų ministerijos parengta valstybės tarnybos pertvarka, nauju įstatymu, kuris griežčiau reglamentuoja tarnautojų atranką, taip pat numato ją centralizuoti“, – BNS teigė ministras. „Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės tarnybos įstatymas nesukuria prielaidų didinti darbuotojų pagal darbo sutartį skaičiaus valstybės tarnyboje“, – pridūrė jis raštu atsiųstame komentare. Autorius: Vaidotas Beniušis

