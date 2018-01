Tuo metu politologas Vytautas Dumbliauskas įsitikinęs, kad konservatorių-krikdemų politikai Seime galėtų būti aktyvesni, o jų lyderis Gabrielius Landsbergis turėtų pasimokyti lyderystės iš buvusio šios partijos pirmininko Andriaus Kubiliaus.

Greitai gali tekti imtis iniciatyvos?

Nors lėtai, bet konservatorių populiarumas vis auga, ir jie jau akivaizdžiai lenkia „valstiečius“. Politologai pastebi, kad susiklostė paradoksali situacija – nors didžiausios opozicinės partijos reitingai kyla, ši politinė jėga Seime gana tyli, o kartais ir nuosaiki valdančiųjų atžvilgiu.

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologo B. Ivanovo, atrodo, kad konservatoriai nusprendė kurį laiką nieko nedaryti. Buvimas opozicijoje suteikia vieną privalumą: kai krinta valdančiųjų reitingai, kyla opozicijos.

„Konkurentų praktiškai nėra, nes liberalai – sužlugdyti. Manau, konservatoriams išvis nieko nereikia daryti šitoje situacijoje. Aš jiems net nepatarčiau ką nors daryti, nes staigesni judesiai galėtų viską sugadinti. Galima pradėti kelti socialinio teisingumo temą, kuri dabar aktyviai eskaluojama žiniasklaidos priemonių. Turbūt nerasime dienos, kai nebūtų straipsnio apie skurdą, siaubingus atlyginimus ir emigraciją.

Užtektų palinkti į tą pusę ir pirštu parodyti į valdžią, tačiau konservatoriai apie tai garsiai kalbėti negali, nes nėra nei opozicijoje, nei pozicijoje – po Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) skyrybų su Socialdemokratų partija TS-LKD yra tokioje pakabintoje situacijoje, kai turi nemažai kozirių ir nenori paleisti nė vieno iš jų. Vienas iš kozirių – būti su valdančiaisiais, kai patogu. Iš kitos pusės, gali save vaizduoti kaip opoziciją“, – LRT.lt kalbėjo politologas.

B. Ivanovo teigimu, tai – žaidimas dviejose aikštelėse, ir tai konservatoriams prideda balų. Jei tokia situacija bus ir toliau, po kelių metų konservatoriai Seime turės didelę daugumą.

Panašiai konservatorių situaciją analizuoja ir politikos apžvalgininkas G. Dabašinskas.

„Jų vietoje daryčiau tai, ką jie dabar ir daro – laukčiau, kol gerai prinokęs obuolys nukris tiesiai į rankas. Šita strategija pavojinga vienu atžvilgiu – negali kontroliuoti atsitiktinių procesų, ir jie, kai visą laiką atiduodi iniciatyvą kitiems, gali gerokai iškreipti situaciją, kuri, atrodo, yra tavo rankose. Čia kaip situacija dviračių maratone – antras dviratininkas, važiuodamas už nugaros pirmajam, yra neblogoje situacijoje ir tik laukia akimirkos, kada reikės lenkti pirmąjį. Įtariu, kad konservatoriams greitu metu gali tekti svarstyti, ar imtis iniciatyvos, ar ne“, – LRT.lt komentavo G. Dabašinskas.

G. Landsbergiui siūlo būti panašiam į A. Kubilių

Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas politologas V. Dumbliauskas įsitikinęs, kad viena priežasčių, kodėl opozicija nutilusi, yra lyderystės stoka.

„Mano galva, Andriaus Kubilius buvo „kietesnis“, jam, matyt, patiko būti opozicijos lyderiu. Jis yra sarkastiškas ir savotiškas cinikas. G. Landsbergiui kažko trūksta. Aš daug ką suvesčiau į lyderio problemą. G. Landsbergis turi imtis to vaidmens ir pasimokyti iš A. Kubiliaus, pažiūrėti, kaip atrodė A. Kubilius, kai buvo opozicijos lyderiu, kaip dirbo. Ypač gerai jis atrodė 2000–2008 m. A. Kubiliui visuomet netrūko noro įkalti pozicijai“, – pastebi politologas.

Former PM Andrius Kubilius speaking at the President Adamkus Conference in Vilnius University

© Photo © Ludo Segers @ The Lithuania Tribune