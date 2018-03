Finansų viceministro Dariaus Sadecko teigimu, taip siekiama išguiti praktiką, kai sutaupytas ar nepanaudotas lėšas biudžetinės įstaigos iki paskutinio cento išleidžia metų pabaigoje, kad pinigai negrįžtų į biudžetą. „Tada galėtume nustatyti priežastis, kodėl taip yra (anksčiau suplanuotų išlaidų perkėlimas į ketvirtą ketvirtį – BNS), gal tai priverstų įstaigas tiksliau planuoti. Jos žinotų, kad lėšų panaudojimą keldamos į kitus ketvirčius, turės pasiaiškinti, kodėl taip daro, o kai matai paskutinį ketvirtį gana didesnes išlaidas, kyla klausimų“, – Seimo Audito komitete kalbėjo viceministras. Pasak Audito komiteto vadovės Ingridos Šimonytės, ketvirtąjį ketvirtį išleidžiamos lėšos atrodo gana įspūdingai. „Tokios išlaidos, kaip reprezentacijai, transportui per metus turėtų atrodyti tolygiai, bet kai pamatai, kad metų pabaigoje išleidžiama 50 proc. visų reprezentacinių metinių išlaidų, tai paprasčiausiai mintis stukteli, kad visi visus su šakočiais apvažiavo gruodžio 23–iąją“, – posėdyje sakė I. Šimonytė. D. Sadecko teigimu, įstaigos padidėjusį išlaidavimą ketvirtą ketvirtį aiškina objektyviomis priežastimis – baigiasi sutartys, išankstinis apmokėjimas numatytas metų gale. „Tačiau mums kyla klausimas, kodėl lėšų srautų taip ir neplanuojama“, – BNS komentavo D. Sadeckas. Pasak jo, nauja tvarka galėtų būti taikoma jau šių metų pabaigoje. Dar bus svarstoma, ar ji būtų taikoma visoms išlaidoms, ar tik kai kurioms jų kategorijoms, ar nebus per didelė administracinė našta.











