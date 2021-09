Situacija sparčiai blogėja: Lietuvoje nustatyti 1298 nauji koronaviruso infekcijos atvejai, 16 žmonių mirė

13 iš 16 mirusiųjų buvo nepaskiepyti arba paskiepyti iš dalies.

4011 žmonių paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Iš viso per parą pirmąja arba antrąja doze paskiepyti 9488 žmonės.

Ligoninėse nuo COVID-19 šiuo metu gydomi 863 žmonės, 80 iš jų – reanimacijoje. Žmonių ligoninėse, lyginant su ankstesne para, padaugėjo šešiais.

Antradienį skaičiai buvo gerokai mažesni: 889 atvejai, penkios mirtys

Per praėjusią parą nustatyti 889 nauji COVID-19 atvejai, mirė penki žmonės, rodo antradienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Keturi iš penkių mirusiųjų buvo nepaskiepyti arba paskiepyti iš dalies.

4304 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Iš viso per parą pirmąja arba antrąja doze paskiepyta 10,4 tūkst žmonių.

Ligoninėse nuo COVID-19 šiuo metu gydomi 857 žmonės, 85 iš jų – reanimacijoje. Žmonių ligoninėse, lyginant su ankstesne para, padaugėjo dešimčia.

Ligoninės ir mirtys

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 96 žmonės. Ankstesnę parą tokių buvo mažiau – 69.

56 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Deguonis papildomai tiekiamas 722 žmonėms.

Pandemijos piko metu šių metų sausį pacientų skaičiai ligoninėse buvo pasiekę 2,6 tūkst., dėl to teko reguliariai mažinti kitų medicinos paslaugų prieinamumą.

Per parą mirė vienas vyresnis nei 50-ies žmogus, po du per 60-imt ir per 80-imt metų žmones. Pilnai paskiepytas iš jų buvo tik vyresnis nei 50 metų žmogus.

Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso mirė 4721 žmogus, iš jų pilnai paskiepyti buvo 59. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejamos 9479 mirtys.

Vakcinacija

Šalyje nuo COVID-19 mažiausiai viena vakcinos doze paskiepytas 1 mln. 704,3 tūkst. žmonių, visiškai vakcinuota – 1 mln. 574 tūkst. 223.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 61 proc. žmonių, tarp vyresnių nei 12 metų gyventojų paskiepyta 69,5 proc. žmonių.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi per 4,5 mln. skiepų dozių, iš jų sunaudota daugiau nei 3 mln. dozių.

Epidemiologinė situacija

14 dienų naujų susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų toliau kyla ir pasiekė 394,3 atvejo. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų dalis siekia 6,1 procento ir, lyginant su ankstesne para, yra kiek sumažėjusi.

Šalyje per praėjusią parą atlikti 10 tūkst. 240 molekuliniai (PGR) ir 12 tūkst. 480 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 309 tūkst. 855 žmonės, iš jų tebeserga 9372.