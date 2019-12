Politikų patvirtinta nauja tvarka nustatytas atlygio už ikimokyklinio ugdymo paslaugas dydis siekia 9,20 euro už kiekvieną vaiko lankytą ar nelankytą, bet nepateisintą dieną. Jei abudu vaiko tėvai kauniečiai, taikoma 8,62 euro lengvata, – mokėtina suma tuomet lieka – 0,58 euro.

Jeigu vienas iš tėvų deklaravęs gyvenamąją vietą ne Kaune, lengvata bus perpus mažesnė – 4,31 euro, o mokestis už ugdymo paslaugas kainuos 4,89 euro už dieną. Kai abudu tėvai ne kauniečiai, kompensacijos netaikomos, tad viena diena darželyje atsieis 9,20 euro.

„Svetimi“ mokės tiek pat, kaip ir miesto gyventojai, jeigu jų atžalos Kauno darželyje lanko priešmokyklinio ugdymo grupę. Tuomet gyvenamosios vietos deklaracija nėra svarbi. Šeima gali gyventi Kauno ar Prienų, ar dar kitame rajone arba mieste, už vaiko ugdymą mokės tiek pat, kiek Kauno miesto gyventojai.

ELTA primena, kad mokestis (kad ir dalinis) tėvams už jų vaikų ikimokyklinį ugdymą Kauno mieste įvestas maždaug prieš 7 – 8 metus. Iki tol visas vaikų išlaikymo darželiuose išlaidas, išskyrus maitinimo, dengdavo savivaldybė. Už vaiko maitinimą ugdymo įstaigoje tėvai moka ir dabar, tad ne Kauno gyventojų vaikų išlaikymas miesto darželiuose nuo sausio per mėnesį atsieis ne vieną šimtą eurų.

Kauno savivaldybės atstovai dar spalio pradžioje aiškino, kad daugiavaikėms bei socialiai remtinoms šeimoms taikomos lengvatos, 0,58 euro (vaiko lankytos dienos) mokestį mažinant perpus ar išvis atleidžiant nuo jo. Šie dydžiai nustatyti 2012 metais ir, nepaisant kainų augimo, iki šiol nesikeitė. Tokie patys jie išliks ir toliau, bet miesto savivaldybė parengė kompensavimo tvarkos pakeitimus, kurie reikšmingi kitų savivaldybių gyventojams.

„Miestas suinteresuotas investuoti gerinant sąlygas savo gyventojams, todėl ir toliau lygiai taip pat savivaldybė jiems kompensuos didžiąją dalį išlaidų už vaikų ugdymą. Tačiau ne mieste savo gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, kurių gyventojų pajamų mokestis keliauja kitoms savivaldybėms, atitinkamai už darželius Kauno mieste turės mokėti visą arba pusę kainos, priklausomai nuo to, vienas ar abudu tėvai deklaravę gyvenamąją vietą ne Kaune“, – kalbėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Baltaduonytė.

Jos teigimu, Kauno miesto savivaldybė ikimokykliniam ugdymui organizuoti ir įgyvendinti iš savo biudžeto kasmet skiria vidutiniškai 31,35 mln. eurų. Dar per 400 tūkst. eurų 2019-aisiais buvo numatyta kompensacijoms už privačių darželių paslaugas. Pagal praėjusių mokslo metų duomenis, vidutiniškai vieno vaiko išlaikymas per mėnesį siekia nuo 267 iki 335 eurų. Tai – valstybės, savivaldybės ir specialiosios lėšos. Iš jų 152-250 eurų per mėnesį už vieną darželinuką kompensuodavo savivaldybė.

Pagal Kauno miesto savivaldybės duomenis, jai pavaldžias ugdymo įstaigas lanko daugiau kaip 14,5 tūkst. darželinukų. Tūkstantis iš jų nedeklaruoti mieste, o beveik 900 vaikų nė vienas iš tėvų nėra Kauno miesto gyventojai. Miesto savivaldybė pranešė, kad, pakeitusi kompensavimo tvarką už vaikų darželius Kaune, sutaupytas lėšas skirs tolesnei tokių įstaigų plėtrai.

ELTA yra skelbusi, kad Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Andrius Cechanavičius lapkritį nusiuntė Kauno miesto merui V. Matijošaičiui teikimą, siūlydamas pakeisti spalio mėnesį priimtą Tarybos sprendimą, kad jis nebūtų diskriminacinis ir neskirstytų vaikų į „savus“ ar „svetimus“. Tačiau kol kas Kauno miesto savivaldybės Taryba šio siūlymo nėra apsvarsčiusi.