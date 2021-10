Situacija blogėja kasdien, iki dviejų tūkstančių – vos žingsnis: Lietuvoje nustatyta 1970 atvejų

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 333 690 žmonių (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 323 066).

Nuo pandemijos pradžios dėl COVID-19 viruso sukeltos ligos mirė 5014 žmonių. Praėjusią parą mirė po keturis 50-59 metų ir 80-89 metų grupėms priklausančius asmenis, vienas 60-69 ir du 90-99 metų, septyni 70-79 metų amžiaus grupėms priklausantys asmenys. 15 iš jų nebuvo paskiepyti.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, paskutinių 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai – 1566.

Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, šiuo metu siekia 700,4 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas sudaro 7,9 proc., o galimai imunitetą įgijo jau 68,3 proc. asmenų.

Iš viso iki šiol pasveiko 304 554 asmenys, šiuo metu serga – 16 964.

Per parą epidemiologiškai ištirti 1840 atvejai. Dėl rizikingo sąlyčio per parą izoliuoti 2618 asmenų. Iš viso saviizoliacijoje šiuo metu yra 43 990 žmonių.

Per praėjusią parą pirma skiepo doze paskiepyta 3335 žmonės, antra – 3751, trečia – 1685. Iš viso dviem skiepo dozėmis vakcinuota 1 419 626 žmonės, trimis – 27 869.

Susirgo ir į ligonines praėjusią parą dėl COVID-19 ligos naujai paguldyti 130 žmonių. 110 naujų pacientų pradėti gydyti taikant deguonies terapiją, 7 – taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją.

Iš viso iš 1634 COVID-19 gydymui skirtų lovų užimtos 1223.

Praėjusią parą šalyje atlikti 16 113 molekulinių (PGR) tyrimų dėl įtariamo koronaviruso, o iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 3 917 701. Taip pat per parą atlikta 11 351 antigeno ir 4986 antikūnų tyrimai.

Kaukės nuo spalio 1 dienos bus privalomos uždarose erdvėse

Kaukės nuo spalio 1 dienos bus privalomos uždarose erdvėse, kai teikiamos ar gaunamos paslaugos, perkama, vyksta renginiai ir t. t., nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu, ar be jo.

„Visų pirma nustatoma, kad operacijų vadovo sprendimai, įskaitant veido kaukių dėvėjimą uždarose patalpose, būtų privalomi nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu, ar be jo, ir nebūtų rekomendacinio pobūdžio“, – per Vyriausybės posėdį sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Jis pažymėjo, kad išlieka ir anksčiau galiojusios išimtys – kaukės neprivalomos neįgaliesiems, jei jie dėl sveikatos būklės negali jų dėvėti, teikiant paslaugas, kurių neįmanoma suteikti su kauke, taip pat valgant viešojo maitinimo įstaigose, taip pat ir kino teatruose.

Premjerė Ingrida Šimonytė vėliau patvirtino, kad kaukės bus privalomos ir darbe, „kai žmonės dirbs fiziniame kontakte uždarose patalpose“.

„Darbo kolektyvuose kaukės bus privalomos, kai žmonės dirbs fiziniame kontakte uždarose patalpose“, – teigė premjerė.

Ji pridūrė, kad rekomendacija dirbti nuotoliniu būdu „yra labai primygtinė ir, kai yra galimybė organizuoti darbą nuotoliniu būdu, mes rekomenduotumėm šit būdą rinktis“.

Pradinukams kaukių nereikės

Tvarka mokyklose nesikeičia – kaukės lieka privalomos vyresniems mokiniams, o pradinukams jų dėvėti nereikės.

Pasak premjerės, dėl kaukių pradinukams, jei būtų nuspręsta jas padaryti privalomomis, pakaktų operacijos vadovo sprendimo, tačiau jis būtų priimtas aptarus su epidemiologais ir švietimo bendruomene.

„Mokyklose kaukės yra privalomos, jos nėra privalomos tik pradinukams, dėl pradinukų mes sutarėme taip, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija dar pakontaktuos apie tai su epidemiologais ir švietimo bendruomene, ir jei toks sprendimas būtų tinkamas, tam nereikia Vyriausybės nutarimo, tai yra operacijų vadovo sprendimas“, – sakė premjerė.

Grąžinus privalomas kaukes, atsakomybė už jų nedėvėjimą teks pačiam asmeniui.

„Atsakomybė už kaukių dėvėjimo reikalavimo nesilaikymą tektų klientams ir paslaugų gavėjams. Taip pat nutarimu mes rekomenduojame tiek viešiesiems, tiek privatiems juridiniams asmenims darbą organizuoti nuotoliniu būdu. Šie pakeitimai įsigaliotų nuo penktadienio“, – pakeitimus pristatė ministras.

Sugriežtinimai – dėl spartaus delta plitimo

Sugriežtinimai patvirtinti dėl spartaus koronaviruso delta atmainos plitimo ir nepalankios epidemiologinės situacijos Lietuvoje.

„Šiuo metu Lietuvoje imunitetą nuo COVID-19 turi (paskiepyti ar persirgę) 67,7 procentai gyventojų, tačiau imunizuotų asmenų skaičius vis dar nepakankamas viruso plitimui valdyti“, – rašoma teikime dėl nutarimo pakeitimo.

Iki šiol turintiesiems galimybių pasą kaukių dėvėjimas yra rekomenduojamas.

Lietuva praėjusią savaitę įžengė į blogiausią, „juodąją“, pandemijos spalvinę zoną.