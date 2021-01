Šis sukrėtimas išliks JAV istorijoje: susimąstykime, kaip per dieną ar naktį mūsų pasaulis gali sutrupėti

„Tam tikras demokratijos išbandymas ir priminimas visiems, ne tik amerikiečiams, bet ir mums, kokia trapi yra demokratija, kiek kartais nedaug trūksta iki tokių įvykių, kuriuos dabar visas pasaulis aptarinėja. Tie kadrai, kuriuos dabar stebime ir žiūrime bus istoriniai, tiesą sakant, visi analizuos, kas nutiko, kad buvo iki to prieita. Tai bus tam tikra politinių lyderių atsakomybė, kurie ne tik nesustabdė, bet ir pakurstė visa tai, kas įvyko, visuomenės suskaldymą. Turbūt reiks laiko, kad pavyktų atsigauti, bet šis sukrėtimas išliks istorijoje“, – sako L. Linkevičius.

Paklausus, kas gali vykti toliau, buvęs ministras sako, kad artimiausiu metu laukia labai daug svarbių užduočių.

„Reikės gydyti žaizdas, manau, kad dabar laukia daug užduočių: visuomenė susiskaldžiusi, pasitikėjimas demokratija susvyravęs, politinių lyderių veiksmai matome, kokią kainą turi. Vis tik ne tik Trumpas turėtų būt kaltinamas, bet ir artimiausia aplinka – respublikonų partija.

Prisimenu, kad jau seniai buvo kalbama, dar kai buvo kandidatai aptarinėjami, nebuvo favoritu laikomas Trumpas, tai pamenu, kad mano pažįstami respublikonai sakė, kad tai nėra partinis žmogus, jis nėra mūsų žmogus, bet mes viską sutvarkysime, viskas bus taip, kaip turi būti.

© Zuma Press / Scanpix

Dar atsimenu savo vizitą Vašingtone prieš rinkimus, kai buvo kalbama, kad gali būti riaušės, reikia tam ruoštis – nesvarbu, kas laimės, nes kurstoma nesantaika, to buvo galima laukti“, – sako L. Linkevičius.

Pasiteiravus, ką mano apie demokratijos trapumą dabartiniame pasaulyje, buvęs užsienio reikalų ministras sakė, kad paskutiniai įvykiai tik parodo, kaip viskas yra trapu. Anot jo, visi naujausi įvykiai privers susimąstyti.

„Nepaisant to, kad demokratija yra per šimtmečius susiklosčiusi tradicija, vis tiek viskas trapu. Per dieną ar naktį gali viskas sutrupėti. Institucijos turi visa tai saugoti, nors visuomenė yra labai įsielektrinusi. Čia yra kažkas tokio, ką aptarinėja visas pasaulyje“, – sako L. Linkevičius.

Anot jo, šiuo metu daugelis lūkesčių yra siejami su nauja administracija.

„Pirmiausia, manau, visi pokyčius siejami su nauja administracija. Mes pasiilgome matyti JAV lyderystę daugelyje procesų požiūriu, tas pasitraukimas iš daugiašališkumo, negebėjimas spręsti pasaulinių problemų, pavyzdžiui, klimato kaitos, tas transatlantinis pleištas, kuris buvo dėl saugumo srities, įtempti santykiai NATO srityje, visus vargino blogąja prasme ir laukė pokyčių. Manau, Bideno administracija turės viską pastatyti į savas vėžes“, – sako L. Linkevičius.

Praėjus kelioms valandoms po neįprasto mitingo, per kurį D. Trumpas pasakė kalbą ir kartojo savo nepagrįstus argumentus, kad lapkritį vykę rinkimai buvo suklastoti, vėliavomis mojuojantys jo šalininkai prasiveržė pro metalines užtvaras, juosiančias Kapitolijų, ir plūstelėjo kompleksą. Riaušininkams įsiveržus į pastatą įstatymų leidėjai skubiai paskelbė posėdžio pertrauką, taip pat buvo paskelbta, kad pastatas uždaromas.

Temstant sustiprintos teisėsaugos pajėgos pradėjo stumti protestuotojus iš teritorijos aplink Kapitolijų, leisdamos ašarines dujas ir sprogdindamos kurtinamąsias granatas.

Vašingtono policijos vadovas vėliau trečiadienį pranešė, kad teisėsaugos pareigūnai konfiskavo mažiausiai penkis ginklus ir sulaikė mažiausiai 13 žmonių.