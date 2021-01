Šis faktorius lems vis daugiau: ką mokslas jau žino apie imuniteto nuo COVID-19 susidarymą persirgus arba pasiskiepijus?

Imunitetas nuo koronaviruso gali būti įgyjamas dviem būdais – persirgus arba pasiskiepijus.

Kalbant apie pirmąjį būdą, pasak prof. L. Griškevičiaus, nemažai klinikinių tyrimų jau yra parodę, kad, persirgus COVID-19 infekcija, daugiau kaip 90 proc.pacientų kraujyje yra aptinkami antikūnai, kurie kovoja su infekcija. Šitie biologiniai žymenys rodo, kad pacientams susiformuoja taip vadinamas humoralinis imunitetas.

Susiformuoja ir vadinamasis ląstelinis imunitetas. Tai reiškia, kad imuniteto ląstelės, kurios yra nukreiptos prieš virusu infekuotas ląsteles, yra aktyvinamos ir dalyvauja, kontroliuojant infekciją.

„Nustatyta, kad imunitetas susiformuoja absoliučiai daugumai COVID-19 persirgusių pacientų. Tyrimai rodo, kad vyresnio amžiaus pacientams jis susiformuoja ne ką silpnesnis negu jaunesniems.

Yra žinoma, kad sunkiau persirgę pacientai turi daugiau antikūnų, lengviau persirgę – mažiau. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad lengviau persirgę pacientai būtų mažiau apsaugoti“, – sakė L. Griškevičius.

Taip pat yra stebėta, ar žmonės, kurie yra persirgę COVID-19, užsikrečia pakartotinai. Pasak pašnekovo, buvo atlikti bent trys klinikiniai tyrimai, kuriuose palyginti asmenys, kurių kraujyje buvo antikūnų, su tais, kurių kraujyje antikūnų nebuvo.

Palyginus abi grupes, nustatyta, kad tų žmonių, kurie turėjo antikūnų prieš virusą, pakartotinio užsikrėtimo dažnis buvo dešimt kartų mažesnis negu tų, kurie tų antikūnų neturėjo. Pakartotinai užsikrėtus silpni COVID-19 simptomai stebėti apie trečdaliui asmenų, sunkių atvejų tyrimų metu nestebėta. Viename tyrime žmonės buvo stebėti keturis, kitame – penkis mėnesius.

„Tai rodo, kad žmonėms, kurie yra persirgę COVID-19, susidaro imunitetas, kuris tęsiasi ne mažiau kaip keturis-penkis mėnesius, ir jo efektyvumas yra apie 90 procentų. Jis yra maždaug toks kaip imunitetas po vakcinos. Žinoma, skiepai yra gerokai saugesnis būdas imunitetui įgyti nei COVID-19 liga“, – paaiškino L. Griškevičius.

Dėl persirgusių skiepijimo – dvi nuomonės

Vienas iš aktualių klausimų, kurie keliami pradėjus vakcinaciją, – ar reikia skiepyti persirgusius asmenis? Paprasto atsakymo į šį klausimą nėra, nes vykdant vakcinų klinikinius tyrimus, pasak VU Medicinos fakulteto profesoriaus, persirgę asmenys nebuvo į juos įtraukti.

Todėl priimant sprendimą, atsižvelgiama ir į kitus duomenis. Prof. L. Griškevičius atkreipė dėmesį, kad persirgusių asmenų atsparumo pakartotinai infekcijai tyrimų stebėsena buvo ilgesnė (truko keturis-penkis mėnesius), nei tų, kurie dalyvavo vakcinos klinikiniuose tyrimuose (truko du mėnesius).

„COVID-19 persirgusių asmenų atsparumo pakartotinei infekcijai tyrimai rodo, kad šis atsparumas išlieka bent 4-5 mėnesius, todėl per pastaruosius tris mėnesius persirgusius asmenis vakcinuoti nėra tikslinga, ypač tuo atveju, kai vakcinos trūksta.

Todėl ekspertų grupei patarus operacijų vadovas priėmė sprendimą nevakcinuoti per pastaruosius tris mėnesius persirgusių asmenų. Jei asmuo pageidautų būti skiepijamas, jam turėtų būti atliktas antikūnų tyrimas. Jeigu IgG klasės antikūnų prieš virusą kraujyje neaptinkama, tada asmenį reikia vakcinuoti“, – aiškino L. Griškevičius.

Ekspertai taip pat dar sprendžia, kada būtų prasminga pakartoti antikūnų tyrimą tiems asmenims, kurių kraujyje jų randama.

„Mes planuotume tiems žmonėms, kurių kraujyje šiuo metu aptinkama antikūnų, tyrimą pakartoti vasaros pradžioje arba prieš kitą sezoną – vasaros pabaigoje, rudens pradžioje, kad žinotume, ar reikia juos reikia pakartotinai vakcinuoti“, – sakė L. Griškevičius.

Skiepai – pirmiausia tiems, kam virusas pavojingiausias

Ekspertų patariamosios tarybos narys paaiškino, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių, prioritetai, kas pirmiausia įgyja galimybę pasiskiepyti, priklauso nuo kriterijų. Pirmasis – rizika mirti nuo COVID-19 infekcijos, antras – galimybė suteikti paslaugas tiems asmenims, kurie serga COVID-19, arba, kurie yra didžiausioje rizikoje susirgti COVID-19.

Vienas iš veiksnių, kuris lemia didesnę tikimybę žūti nuo COVID-19 infekcijos, yra amžius.

„Pavyzdžiui, vyresniems kaip 80 metų amžiaus žmonėms tikimybė, kad COVID-19 pasibaigs mirtimi, palyginti su penkiasdešimtmečiais, didėja apie dvidešimt kartų, grupėse tarp 70 ir 80 metų – didėja daugiau negu šešis kartus, tarp 60 ir 69 metų – didėja tarp iki trijų kartų. Kuo vyresnis asmuo, tuo aukščiau jis yra prioritetų sąraše. Ekspertų taryba jau dabar rekomendavo pradėti 70 m. ir vyresnių pacientų vakcinaciją“, – paaiškino L. Griškevičius.

Antras veiksnys, kurį įvardijo profesorius, yra įvairios medicininės būklės.

„Didžiausia COVID-19 mirties rizika yra organų transplantacijos recipientams dėl jų vartojamo imunitetą slopinančio gydymo. Toliau yra onkohematologiniai pacientai, dėl to, kad jų kraujo liga bei jos gydymas stipriai neigiamai paveikia imuninę sistemą. Be to, šie asmenys dažnai būna ligoninėje, todėl dažnai rizikuoja patekti į infekcijos židinį bei užsikrėsti..

Rizikos kategorijai priklauso pacientai, kuriems taikoma pakaitinė inkstų terapija, – dėl jų sveikatos būklės, ir dėl to, kad jie taip pat gauna daug sveikatos paslaugų, turi daug artimų tarpusavio kontaktų hemodializės centruose, ir daug galimybių užsikrėsti.

Ketvirta kategorija yra kiti imunitetą slopinantį gydymą gaunantys pacientai (pvz., onkologiniai, autoimuninėmis ligomis sergantys). Šios kategorijos rekoneduotos įtraukti į prioritetų sąrašą“, – dėstė L. Griškevičius.

Pasak jo, kita asmenų grupė, kuriems vakcinacija skiriama prioriteto tvarka, tai asmenys, gydantys arba besirūpinantys šiais žmonėmis, o taip pat COVID-19 pacientus gydantys, skubią pagalbą teikiantys specialistai. Tai yra medikai ir socialiniai darbuotojai.

Paklaustas, kam negalima skiepytis nuo koronaviruso, specialistas atsakė, kad vienintelė kontraindikacija yra buvusi alergija į skiepą arba į jo sudedamąsias dalis. „Delfi“ iš skaitytojos yra sulaukęs klausimo, ar, pavyzdžiui, po skiepo nuo koronaviruso, galima planuoti nėštumą, tai medikas atsako, kad galima.

„Galima. Manau, kad nesiskiepijusioms moterims yra daugiau pavojaus susirgus turėti COVID-19 komplikacijų nėštumo metu nei rimtų komplikacijų dėl skiepo“, – dėstė L. Griškevičius.

Klausimai dėl efektyvumo

Pasak profesoriaus, šiuo metu ES registruotų mRNR vakcinų efektyvumas yra apie devyniasdešimt procentų. Pasirodžius informacijai tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, apie atvejus, kai asmenys po pirmo skiepo susirgo koronavirusu, pasipylė klausimų apie vakcinos efektyvumą.

Prof. L. Griškevičius pastebėjo, kad pasirodė melagienų, kuriose abejojama vakcina ir keliamos prielaidos, kad ji neefektyvi arba apskritai, kad dėl jos susirgo žmonės.

„Kad vakcina būtų efektyvi, turi susiformuoti imunitetas. Imunitetui susiformuoti reikia bent dviejų savaičių. Todėl dvi savaites žmogaus rizika susirgti mažėja nedaug.

Tie žmones, kurie suserga pirmą savaitę, neretai galėjo užsikrėsti iki pirmosios vakcinos dozės. Po maždaug dviejų savaičių po pirmosios dozės apsauga pradeda veikti, ir naujų atvejų skaičius pradeda mažėti palyginti su nevakcinuotais žmonėmis“, – dėstė pašnekovas.

Šią savaitę pasirodė informacija, kad Santaros klinikose COVID-19 serga 79 medikai, paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Medikas paaiškino, kaip tai nutiko.

„Santaros klinikų medikai, kad neužkrėtų pacientų, yra nuolatos profilaktiškai testuojami. Taip aptinkami besimptomiai COVID-19 atvejai,. Daugeliui iš šių 79 medikų SARS-CoV-2 virusas buvo aptiktas iškart po pirmosios vakcinos dozės, todėl tikėtina, kad virusu buvo užsikrėsta iki vakcinacijos“, – aiškino L. Griškevičius.

Medikai neturi vienareikšmio atsakymo į klausimą, ar reikėtų antra vakcinos doze skiepyti tuos, kurie susirgo po pirmo skiepo. Vieni sako, kad reikia skiepyti toliau, kiti – kad pasveikus, dar po dviejų savaičių, reikia padaryti antikūnų testą, ir spręsti gavus atsakymą.

„Jeigu vadovausimės vaisto aprašu, tai pirmieji yra teisūs. Bet jei vadovausimės tyrimų duomenimis, kad persirgus susiformuoja tvirtas imunitetas, tai antorosios skiepo dozės gali ir neprireikti. Santaros klinikose atliksimeantikūnų tyrimą medikams, kurie persirgo

simptomine forma ir nuspręsime dėl antrosios vakcinos dozės tikslingumo“, – sakė L. Griškevičius.

Rizika, kad užkrėsi, neatmesta

Dar vienas aktualus klausimas – ar persirgęs gali likti viruso nešiotoju. Kaip jau „Delfi“ yra rašęs, tikimybė, kad po skiepo gali ir toliau užkrėsti kitą žmogų išlieka. Plačiau galite skaityti čia.

„Jungtinėje Karalystėje atlikto 20 000 asmenų tyrimo metuasmenys, kurie turėjo antikūnų prieš SARs-CoV-2 lyginti su tais, kurie jų neturėjo. Tyrimas parodė, kad persirgusiems tikimybė pakartotinai susirgti COVID-19 sumažėjo maždaug dešimt kartų. Iš tų, kurie susirgo tik trečdalis turėjo simptomus. Susirgusiems buvo atliekami PGR tyrimai, jų nosiaryklėje buvo aptikta SARS-CoV-2 viruso, todėl galima daryti prielaidą, kad kai kurie susirgusiųjų pakartotinai galbūt potencialiai gali užkrėsti kitus.

Tai ypač aktualu medikams, kurie dirba su silpno imuniteto pacientais, globos įstaigose dirbantiems asmenims. Dėl to net ir turint imunitetą yra būtina dėvėti apsaugos priemones“, – aiškino L. Griškevičius.

Gyvenimas vis labiau priklausys nuo imuniteto turėjimo

Paklaustas, ar palaiko „skiepų paso“ idėją, gydytojas konstatavo, kad vienaip ar kitaip tam tikras veiklas teks adaptuoti pagal tai, ar žmonės turi imunitetą, ar ne.

„Daugelis mano, kad „skiepų pasas“ visų pirma suteiks privilegijų. Šiuo metu „Skiepų pasas“ yra reikalingas, gydymo įstaigose planuojant darbą. Jau dabar darbui su COVID-19 pacientais neretai parenkami tie medikai, kurie turi imunitetą prieš SARS-CoV-2 virusą. Su pažeidžiamais silpno imuniteto pacientais bei globotiniais turėtų būti leidžiama dirbti tik turint imunitetą prieš virusą. Žinoma, visi turi naudoti asmens apsaugos priemones“ – pasakojo L. Griškevičius.

Kita vertus, pasirodo žinių, kad kai kurios šalys, kaip Australija, Naujoji Zelandija, Izraelis, atvykstant į šalį pradės reikalauti „Skiepų paso“, apie skiepų pasą užsiminė ir Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen“, – sakė L. Griškevičius.