„Krūvis tikrai komitete didelis, mes matėme iki šiol kitus prioritetus“, – BNS sakė A. Širinskienė. Seimo opozicijos atstovai mano, kad teisėjai tapo politinių žaidimų įkaitais. Praėjusių metų gruodžio 20 dieną per Seimo plenarinį posėdį prezidentės patarėja Rasa Svetikaitė pristatė tris valstybės vadovės siūlomas kandidatūras į LAT teisėjus. LAT teisėjais siūloma skirti Klaipėdos apygardos teismo pirmininką Arvydą Daugėlą, Apeliacinio teismo teisėjas Daivą Pranytę-Zalieckienę ir Godą Ambrasaitę-Balynienę. Po kandidatūrų pristatymo Seimo posėdžių salėje jas privalo apsvarstyti TTK, be jo išvados tolesnė teisėjų skyrimo procedūra neįmanoma. Nepaisant to, kad Seimo rudens sesija buvo pratęsta du kartus ir baigėsi tik šių metų vasario 14 dieną, teisėjų skyrimo klausimas į posėdžių salę negrįžo, nes jo iki šiol nesvarstė TTK. „Kada yra pakankamai kitų projektų ir komitetas tą laisvesnį laikotarpį (sausio-vasario mėnesiais – BNS) rinkosi 11 ar 12 kartų dėl įvairių projektų, tai tikrai nebuvo pirmalaikis klausimas. Bent jau iki šiol, kol nebuvo to skandalo su ikiteisminiu tyrimu ir teisėjais. Dabar kai jau matome, tai įsitrauksime ir apsvarstysime“, – BNS sakė TTK pirmininkė A. Širinskienė. Susiję straipsniai: Valdantieji persigalvojo – atsisako likviduoti Aplinkos ministeriją Karbauskis nepasiduoda – siūlo naujus taisymus „vaikų nemušimo“ įstatymui Šio komiteto narys socialdemokratas Julius Sabatauskas tvirtino kėlęs klausimą, kodėl LAT teisėjų skyrimo nėra komiteto darbotvarkėje, bet sulaukęs atsakymo, jog jokios skubos nėra. „Čia, matyt, yra kažkokie žaidimai. Iki šiol tokių dalykų nebūdavo“, – sakė jis. „Mes, gerbdami teismų sistemą, suprasdami, kad teismuose tikrai yra nemažai bylų, o ypač žmonės laukia teisingumo, kai trūksta teisėjų sudaryti kolegijas, nesvarstyti kandidatų, mano manymu, tai yra tiesiog kenkimas tai sistemai“, – tvirtino politikas. Kitas TTK narys konservatorius Stasys Šedbaras taip pat mano, kad vilkinant LAT teisėjų paskyrimą žaidžiami politiniai žaidimai. „Gal dar trukdo neišspręstas klausimas dėl aplinkos ministro paskyrimo? Gal čia tokie politiniai žaidimai“, – apie vilkinimo priežastis svarstė parlamentaras. Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra atmetusi premjero Sauliaus Skvernelio teiktą teisingumo viceministrės Irmos Gudžiūnaitės kandidatūrą vadovauti Aplinkos ministerijai kaip netinkamą. Iki šiol ministras nepaskirtas. „Labai panašiu metu buvo pateiktos trijų teisėjų į Apeliacinį teismą kandidatūros ir trijų teisėjų į Aukščiausiąjį Teismą. Teisės ir teisėtvarkos komitetas kaip pagrindinis turi apsvarstyti pateiktas kandidatūras. Kurį laiką, ir gana netrumpą laiką, jos nebuvo svarstomos iš viso, bet teismų pirmininkų prašymu ir mūsų komiteto narių prašymu, kadangi Apeliaciniame teisme tikrai dideli krūviai, buvo apsvarstytos kandidatūros į Apeliacinio teismo teisėjus, ir Seime duotas pritarimas dviem iš trijų (...). Bet klausimą dėl Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūrų į Teisės ir teisėtvarkos komiteto darbotvarkę pirmininkė nėra įtraukusi“, – pasakojo S. Šedbaras. „Neturėtų būti teismo valdžia, teisėjai politinių žaidimų dalyviai. Tai visiškai nesuderinama su valdžių tarpusavio pagarba vieni kitiems, bendradarbiavimu ir teismų nepriklausomumu“, – pabrėžė jis. Pagal Konstituciją ir Teismų įstatymą, LAT teisėjus skiria Seimas prezidento teikimu. Kandidatūras parenka ir pasiūlo LAT pirmininkas. Dėl teisėjų skyrimo prezidentui pataria Teisėjų taryba.

