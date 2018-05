„Prašysime apkaltos komisijos (veiklos) pratęsimo“, – antradienį BNS informavo komisijos vadovė „valstietė“ Agnė Širinskienė. Anot jos, kol kas nežinoma, iki kada bus prašomą pratęsti komisijos veiklą, nes tai priklauso nuo STT atliekamo ikiteisminio tyrimo baigties. „Jei byla keliauja į teismą, tada mes negalime naudoti tos medžiagos apkaltai, jeigu ikiteisminis nutraukiamas ir byla nekeliauja į teimą, medžiaga gali būti naudojama apkaltai, jeigu nėra baudžiamosios atsakomybės“, - sakė A. Širinskienė. Pasak jos, STT sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo priimti pažadėjo „artimiausiu laiku“. BNS žiniomis, komisijos posėdyje parlamentarai buvo informuoti, kad tyrimas bus baigtas iki gegužės 26–osios. „Būtų logiška dar kažkiek pratęsti“, – BNS sakė konservatorius Andrius Kubilius. Liberalas Eugenijus Gentvilas įsitikinęs, kad komisijai užtektų dirbą pratęsti iki liepos. Dabar komisija išvadą Seimui turėtų pateikti iki birželio 1 dienos. Komisija yra nusprendusi kol kas narplioti tik A. Skardžiaus šeimos verslo Baltarusijoje peripetijas, nes STT atliekamas ikiteisminis tyrimas neleidžia gilintis į kitas parlamentaro veiklas, dėl kurių jis kaltinamas interesų painiojimu ir galimu priesaikos sulaužymu.

