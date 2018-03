„VTEK, įvertinusi visas aplinkybes, priėmė sprendimą, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravusi savo ryšio su organizacija „Gelbėkit vaikus“, taip pat sutuoktinio ryšių su UAB „TV Play“, UAB „TV Play Content Marketing“ ir VšĮ „Pilietinė medija“, taip pat nedeklaravusi sutuoktinio vykdomų individualių veiklų, jūs pažeidėte viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas“, - R. Jakilaitienę per posėdį informavo VTEK pirmininkas Virginijus Kanapinskas.

VTEK pirmininkas atkreipė dėmesį, kad R. Jakilaitienė ištaisė klaidą, tačiau, pasak jo, griežtai laikantis įstatymo vis tiek tenka konstatuoti pažeidimą.

„Tokia yra komisijos praktika, Jūs dabar ištaisėte savo klaidą, mes sveikiname, bet vis tiek įstatymas numato 30 dienų terminą, griežtai laikantis įstatymo formalus pažeidimas yra“, - sakė V. Kanapinskas.

VTEK atlikto tyrimo duomenys rodo, kad pareigas Užsienio reikalų ministerijoje R.Jakilaitienė eina nuo 2013 m. Tiriant nustatyta, kad politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja pavėlavo deklaruoti savo ir sutuoktinio ryšius su keturiais juridiniais asmenimis.

2016 m. birželį ji tapo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos nare, tačiau šį ryšį savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik po pusantrų metų. R.Jakilaitienės sutuoktinis yra UAB „TV Play“ akcininkas nuo 2013 m. vasario, VšĮ „Pilietinė medija“ dalininkas – nuo 2014 m. gruodžio, o UAB „TV Play Content Marketing“ akcininkas – nuo 2015 m. gegužės, tačiau šią informaciją tarnautoja deklaravo tik 2017 m. gruodį.

Taip pat R.Jakilaitienė laiku nedeklaravo savo sutuoktinio 2014-2017 m. vykdytų individualių veiklų Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos bei Scenos pastatymams būdingų paslaugų srityse. Deklaruoti ji vėlavo ir nuo 2007 m. sutuoktinio vykdomą Mišriojo žemės ūkio bei nuo 2012 m. vykdomą Meninės kūrybos individualią veiklą – pirmąjį kartą visa tai nurodė tik 2017 m. teiktoje deklaracijoje.

Tyrimas atliktas Širinskienės kreipimosi pagrindu

Tyrimas atliktas Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad R.Jakilaitienė savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė juridinių asmenų, kurių veikloje dalyvauja jos sutuoktinis – UAB „Media 3“, UAB „TV Play“, UAB „TV Play Content Marketing“, VšĮ „Pilietinė medija“.

Taip pat, esą, tarnautoja nedeklaravo duomenų, jog sutuoktinio valdoma UAB „Media 3“ yra UAB „Kaltanėnų svirnas“ akcininkė. Papildomai VTEK vertino, ar R.Jakilaitienė laiku deklaravo sutuoktinio vykdomas individualias veiklas bei aplinkybę, jog yra visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos narė.

Tą pačią dieną, kai VTEK buvo pateiktas pranešimas, R. Jakilaitienė papildė savo deklaraciją.

Pati R. Jakilaitienė VTEK paaiškino, kad ji pradžioje nedeklaravo sutuoktinio veiklų dėl to, kad savo veikloje jai nereikia priimti jokių sprendimų susijusių su jos vyro veikla. Todėl ji neįžvelgė galimo interesų konflikto su savo veikla.

Įstatymas numato, kad privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija teikiama per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina per 30 kalendorinių dienų patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai yra atskiras procesas, kurį reglamentuoja specialus įstatymas.

Pagal Viešųjų privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, VTEK konstatavus pažeidimo faktą dėl deklaravimo, valstybės tarnautojas vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinamas.