„Gal ministrui taip atrodo, tai čia jau kiekvienas turime laisvą galimybę šnekėti, ką norime ir kaip mums atrodo. Gerbiu ministro pasisakymus, bet kai kurie dalykai yra tiesiog neįmanomi“, – BNS sakė A.Širinskienė. Pasak jos, Konstitucijoje aiškiai nurodyta, kad santuoka sudaroma tarp vyro ir moters, todėl, norint pripažinti homoseksualų santuokas, reikėtų keisti Konstituciją. „Nežinau, kaip mes galėtume pripažinti, nes bet kuris teisės aktas prieštarautų Konstitucijai. Kad būtų Seime politinė valia pakeisti Konstituciją ir tiek balsų, esant dabartinei valdančiajai daugumai, kuri savo programoje – „valstiečių“ partija aiškiai akcentavo, kad ji suvokia santuoką tik kaip vyro ir moters ryšį, tai aš tikrai neįsivaizduoju, kad tokie pakeitimai surastų kažkokią paramą“, – BNS teigė A. Širinskienė. Poziciją dėl galimo homoseksualų santuokų pripažinimo E. Misiūnas išsakė Konstituciniam Teismui nagrinėjant bylą dėl užsienyje susituokusių tos pačios lyties asmenų teisių Lietuvoje. „Pati santuoka – manau, jie turi teisę sudaryti santuoką, gyventi tam tikrame teisiniame susitarime su įvairiomis teisinėmis pasekmėmis. Šiuo atveju, žiūrėčiau pakankamai liberaliai. Manau, kad galėtų“, – žurnalistams sakė E. Misiūnas, paklaustas, ar homoseksualios santuokos turėtų būti pripažįstamos Lietuvoje. Ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius kiek vėliau patikslino, kad iniciatyvų šiuo klausimu E. Misiūnas neteiks, tai – ministro asmeninė nuomonė.

29 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.