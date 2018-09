„Valstietė“ Agnė Širinskienė tikina, jog įvertinus, kaip šiemet suveiks nauji alkoholio prieinamumo suvaržymai, vėliau bus galima daryti išvadas ir dėl rugsėjo 1–osios, jei ji bus perkeliama iš savaitgalio į pirmadienį. Pasak jos, Seimas, priimdamas sprendimą dėl draudimo prekiauti alkoholiu rugsėjo 1–ąją, išmintingai jį simboliškai susiejo su Mokslo ir žinių diena, kuri, parlamentarės teigimu, nėra kilnojama šventė. Tačiau ji pabrėžė, kad pastaraisiais metais įsigaliojo ir daug naujų alkoholio vartojimo sugriežtinimų. Susiję straipsniai: Šeštadienį alkoholio neparduos visi prekybininkai Šalies vadovai sveikina piliečius Rugsėjo 1-osios proga „Atsirado kitos alkoholio kontrolės priemonės, apsunkinusios alkoholio prieinamumą jaunimui – nuo 18 metų iki 20–ties padidėjo amžiaus cenzas, atsirado prekybos laiko apribojimai. Manyčiau, tos priemonės pakankamos“, – BNS kalbėjo A. Širinskienė. Pagal įstatymą rugsėjo 1-ąją alkoholio prekyba yra draudžiama, išskyrus barus ir kitas maitinimo įstaigas. Tačiau mokykloms šventę šiemet perkėlus į pirmadienį, tą dieną alkoholiu neprekiaus tik „Lidl“ prekybos tinklas. Visi kiti tinklai alkoholiu prekiaus, kaip įprasta – nuo 10 val. iki 20 val. A. Širinskienė nekritikuoja tokio prekybininkų apsisprendimo: „Toks prekybininkų pasirinkimas“. Pasak Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomojo direktoriaus Lauryno Vilimo, bendro prekybininkų sutarimo dėl rugsėjo 3-osios nėra, kiekvienas tinklas sprendė pats. „Bendro sutarimo nėra, asociacijoje tai nebuvo aptarinėjama. Čia yra individualus kiekvieno prekybininko sprendimas. (...) Prekybininkai negali taikytis prie švietimo, abi sistemos veiksmų nederina. Mokyklose lygiai taip pat mokslo metai galėjo nebūti perkelti į kitą dieną“, – BNS teigė L. Vilimas. Apie tai, kad Mokslo ir žinių dienos šventė šiemet perkeliama į rugsėjo 3 dieną, paskelbė Švietimo ir mokslo ministerija. Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys „tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis piktinosi tokiu ministerijos sprendimu. Pasak jo, reikia panaikinti tokių perkėlimų galimybę. „Mes negerbiame tokios dienos, kaip rugsėjo 1–osios. Kokias vertybes skiepijame tautai?“ – kalbėjo R. Žemaitaitis. Parlamentaras Petras Čimbaras, kuris anksčiau siūlė drausti prekiauti alkoholiu tą dieną, į kurią perkeliama rugsėjo 1–osios šventė, apgailestavo, kad tokios pataisos neįmanomos, nes savivaldybės skirtingai apsisprendžia dėl mokslo metų pradžios. „Jos sprendžia, ar rugsėjo pirmoji bus savaitgalį, jeigu tada išpuola, ar šventė perkeliama į pirmadienį. Jeigu būtų vieningas visos Lietuvos mastu sprendimas, kad visada mokslo metai pasideda darbo dieną, tada ji ir būtų be alkoholio“, – BNS tvirtino Seimo narys. 2013–2016 metais Seimas du kartus buvo pradėjęs svarstymus dėl alkoholio prekybos rugsėjo 1-ąją, kai ji yra šeštadienį arba sekmadienį ir dėl to naujų mokslo metų pradžia nukeliama į pirmadienį. Tačiau abi iniciatyvos žlugo. Daug pataisų dėl alkoholio prieinamumo ribojimo pateikęs konservatorius Antanas Matulas siūlė prekybą drausti ir rugsėjo 1–ąją, o jeigu ji yra sekmadienis – ir pirmadienį. Seimas 2006 metais priėmė pataisas, kuriomis rugsėjo 1 dieną iš viso uždraudė prekybą alkoholiu, siekiant užkirsti kelią moksleivių svaiginimuisi pradedant mokslo metus. Vėliau draudimas sušvelnintas – alkoholio rugsėjo 1-ąją negalima įsigyti parduotuvėse, bet juo prekiaujama restoranuose, kavinėse, baruose.

