Tuo tarpu Didžiosios Britanijos pareigūnai informavo, kad kitas žuvusysis buvo britas. Atakos taikiniu tapę kariai dalyvavo JAV vadovaujamoje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ („Inherent Resolve“) prieš džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ (IS) Sirijoje ir Irake. Ketvirtadienį šiauriniame Sirijos Manbidžo mieste detonavus savadarbiam sprogstamajam užtaisui žuvo du koalicijos nariai, dar penki buvo sužeisti. Tą pačią dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad „labai greitai“ patrauks pajėgas iš Sirijos.

