Sinoptikai jau dabar sako: šis ruduo bus kitoks

Gyventojai skuba pasimėgauti dar šildančia saule.

„Vasara Lietuvoje trumpa. Tad norisi ja pasidžiaugti“, – sakė viena vilnietė.

Kita tikino, jog saulė ir šildantys jos spinduliai visada džiugina.

Sinoptikai sako, kad artimiausios dienos ir toliau maloniai stebins šiluma. O kitos savaitės pradžia bus ypatingai saulėta.

„Tiek antra savaitės pusė, tiek ir kitos, naujos savaitės pradžioje vyraus sausi orai, dažnai džiugins saulė. Ir vis labiau dienomis sušils – tarp 20–25 laipsnių šilumos“, – LNK sakė sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.

Tačiau bus ne tik šiltų dienų, bet ir rudeniškos vėsos naktimis. Tiesa, kol kas šalnų pavyks išvengti.

„Savaitgalį galime tikėtis ir didesnės šilumos – ypač ties pietiniais rajonais turėtų šilti ir iki 26 laipsnių šilumos. Tai tikrai bus šiltos dienos.

O naktimis bus rudeniškai vėsu – tarp 10–15 laipsnių. Bet tikrai dar pirmųjų rudens šalnų nelaukiame“, – teigė sinoptikė.

O štai medikai atkreipia dėmesį, kad staigūs temperatūros pokyčiai gali būti pavojingi sveikatai. Pasak jų, orų permainos daro įtaką ir žmonių emocinei būsenai.

„Dažniausiai kol oro temperatūra turi didesnės įtakos lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams: širdies ir kraujagyslių ligomis, ką mes pastebime, kad dėl oro permainų padažnėja hipertenzinių atvejų, nerimo epizodų“, – LNK pasakojo šeimos gydytojas Paulius Jacevičius.

Keičiantis metų laikams yra svarbu atsakingai pasirinkti drabužius. Pasak gydytojų, labiausiai turėtų susirūpinti tėvai, nes svyruojant temperatūrai mažiesiems yra ypač lengva peršalti, ar perkaisti.

„Su vaikučiais svarbiausia taisyklė turbūt būtų jų per daug neprirengti. Nes dažnai tėveliai apkrauna juos per dideliu kiekiu rūbu, jie eina į mokyklas per daug šiltai prisirengę“, – teigė šeimos gydytojas.

Kad šaltasis sezonas netaptų iššūkiu, medikai rekomenduoja laikytis tam tikrų taisyklių: sveikai maitintis, judėti, vartoti tinkamus maisto papildus.

Visgi, gyventojai tikina, kad šaltojo metų sezono dar nepasiilgo.

„Žinau, kad tuoj jis bus ir nusibos, labai jis būna ilgai“, – atviravo viena vilnietė.

Kitas LNK žinių kalbintas Vilniaus gyventojas teigė, jog rudeninių paltų ir striukų iš spintos gilumos dar netraukia.

O meteorologai atskleidžia, kad šis ruduo bus kitoks, galime sulaukti ir šilumos rekordų.

„Kol kas ruduo tikrai pasitinka tokiais šiltesniais orais, malonesniais. Ir žvelgiant į tą antrą rugsėjo pusę, turėtų būti rugsėjis šiltesnis nei įprastai“, – kalbėjo sinoptikė I. Daunoravičiūtė.

