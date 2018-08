„Buvo partijos sąskrydis, žmonės turėjo galimybę pasikeisti nuomonėmis – be jokios abejonės, viduje jaučiasi, kad didelė parama yra dabartiniam premjerui. Bet, pirmiausia, premjeras turėtų apsispręsti ir paskelbti apie savo sprendimą. Partijos viduje daugiau kažkokių kandidatų aš bent jau negirdžiu save identifikavusių“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė V. Sinkevičius. LVŽS Vilniaus skyriaus pirmininkas teigė, kad partija galėtų svarstyti rengti išankstinius kandidatų rinkimus, jei skyriai jų iškeltų daugiau. „Jei turėsime kelis kandidatus – kodėl gi ne. Bet aš įtariu, kad jei skyriai ir teiks, teiks praktiškai vieną, ar jei teiks kelis, kiti nenorės“, – neabejojo politikas. Susiję straipsniai: Nausėda dėkoja konservatoriams už pasitikėjimą: rinkimuose dalyvaučiau tik kaip nepriklausomas kandidatas Prezidento rinkimų dėlionė: kokį vaidmenį iš tiesų gali suvaidinti Ušackas Jis sako, kad kandidatą tvirtinti turėtų partijos suvažiavimas, jo data dar nėra paskelbta. Birželį atlikto bendrovės „Spinter tyrimai“ naujausio visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, prezidento rinkimuose S. Skvernelis liktų ketvirtoje vietoje – už jį balsuotų 6,3 proc. respondentų. Pirmoje vietoje būtų ekonomistas Gitanas Nausėda, antroje – Kauno meras, visuomeninio judėjimo „Vieningas Kaunas“ įkūrėjas ir verslininkas Visvaldas Matijošaitis, trečioje – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narys, buvęs diplomatas Vygaudas Ušackas. Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužę.

