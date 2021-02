„Kadangi kirpyklos, grožio salonai, mažos parduotuvės atidaromos tik nuo šios savaitės, tai kaip ir logiškas tas sprendimas – visą savaitę iki kito pirmadienio pastebėti šią situaciją“, – trečiadienį „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ sakė Ž. Gudlevičienė.

Pasak jos, sprendimai dėl judėjimo žiedinėse savivaldybėse atlaisvinimų taip pat bus priimti kitą savaitę, kartu su sprendimu pratęsti karantino režimą.

„Tikrai nereikėtų daryti skubos. Taip, šiandien jau labai gražus skaičius – 251 atvejis 100 tūkst. gyventojų per dvi savaites, kai praėjusią savaitę, kai bijojome to sprendimo, buvo dar arti 400 atvejų. Ką ir premjerė paminėjo per Vyriausybės pasitarimą – tikimės, kad tie 200 atvejų bus kitą savaitę ir tada tikrai ženkliai drąsiau bus galima priimti kitus sprendimus“, – kalbėjo I. Šimonytės patarėja.

Laidos vedėjo paklausta, kada į testavimo procesus bus įtraukti greitieji antigenų testai, Ž. Gudlevičienė neslėpė, kad yra atsiradusių nenumatytų kliūčių, dėl to aiškus testų pristatymo į šalį laikas nėra žinomas.

„Tos tikslios datos, kada jie ateitų, negali turbūt niekas pasakyti, nes, kaip matome, ir pirkimų, ir kitose derybinėse procedūrose (...) atsiranda tam tikrų nenumatytų kliūčių, kaip ir su vakcinų tiekimu“, – kalbėjo ministrės pirmininkės patarėja.

Vis dėlto ji atkreipė dėmesį, kad ES dovanos Lietuvai apie 300 tūkst. minėtų greitųjų antigenų testų.

„Sakyčiau, kad labai džiugi žinia ir didžiulė parama Lietuvai. Tuomet juos bus galima naudoti daugiau, dažniau. Gal kai kurie kritikai sakys, kad jie mažiau jautrūs ir galbūt nepavyks išgaudyti visų susirgimų atvejų, bet ir ekspertų taryba tą buvo siūliusi, kad geriau daugiau, bet mažesnio jautrumo šių testų naudoti, nei mažiau, bet didesnio jautrumo PGR testų naudoti“, – pažymėjo Ž. Gudlevičienė.

Jos teigimu, šiais testais bus testuojami gyventojai bei verslų darbuotojai. Ekspertai, pasak Ž. Gudlevičienės, Vyriausybei yra pateikę schemą, kaip panaudoti šiuos testus būtų tikslingiausia.

„Yra pateiktos schemos, jas tiesiog reikės perkelti į praktiką“, – akcentavo ji.

Galimi pokyčiai apsauginių kaukių dėvėjimo taisyklėse

Kalbėdama apie apsauginių kaukių dėvėjimą, Ž. Gudlevičienė atkreipė dėmesį, kad dalis žmonių galėjo neteisingai interpretuoti nustatytas taisykles.

„Norėčiau priminti, kad turbūt ne visi įsiskaitė tą karantino nutarimą, kur yra kalbama apie kaukių dėvėjimą. Būtent ten yra tos nurodytos išimtys, kada kaukių dėvėti nereikia – t. y. ir sportuojant, ir esant lauke, kai aplink 20 metrų atstumu nėra jokių žmonių. Tas pasipiktinimas, kad čia reikia miške dėvėti kaukę, kai nieko nėra aplinkui – na, truputėlį kelia nuostabą. Tiesiog reikėtų įsigilinti į dokumentą ir šitaip nekalbėti“, – sakė I. Šimonytės patarėja sveikatos apsaugos klausimais.

Ji taip pat patikino, kad ekspertų taryba yra pritarusi pasiūlymui kaukių dėvėjimą atvirose erdvėse lauke palikti kaip rekomendaciją.

„Ekspertų tarybos karantino grupės posėdis įvyko, kuriame buvo pritarta, kad reikia peržiūrėti ir jau ne kaip prievolę tą kaukių dėvėjimą lauke siūlyti, o kaip rekomendaciją. Vis dėlto manome, kad visuomenė jau patobulėjo šiuo karantinu gyvendama ir jau „išsidirbo“ savo savisaugos instinktus“, – pažymėjo Ž. Gudlevičienė.

Delfi primena, kad VESK pirmadienį pristatė savo siūlymus Vyriausybei – leisti atnaujinti praktinio vairavimo mokymus ir egzaminus bei atlaisvinti judėjimo žiedinėse Alytaus, Šiaulių ir Panevėžio savivaldybėse ribojimus.

Premjerė I. Šimonytė trečiadienį teigė, kad kitą savaitę bus svarstoma, kokiomis sąlygomis bus pratęstas karantino galiojimas.

„Tų pakeitimų gali būti nemažai, jei situacija ir toliau klostysis gera linkme, visos diskusijos perkeliamos į kitą trečiadienį“, – po Vyriausybės posėdžio sakė premjerė.