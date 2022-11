„Aš tikrai nekeisiu ministrų vien dėl to, kad kažko dar nėra buvę istorijoje. Jeigu nėra pagrindo pakeisti ministrą mano sprendimu arba ministras pats nesiprašo būti pakeistas dėl kažkokių aplinkybių savo sprendimu. Tai vien dėl to, kad kažko nėra buvę istorijoje... Žinote, tai – ne dantų valymas bei kita higiena, kur tikrai žinai, kad ryte atsikėlęs turi išsivalyti dantis ir nusiprausti veidą, susišukuoti. Nėra taip, kad per dvejus metus būtinai reikia atleisti du ar tris ministrus“, – „Žinių radijui“ sakė I. Šimonytė.

Be to, tikino premjerė, ankstesnėse vyriausybėse ministrų keitimas vykdavo dėl konkrečių priežasčių. Pasak jos, vienas tokių pavyzdžių – vykę pokyčiai Sauliaus Skvernelio vadovautoje Vyriausybėje.

„Galėčiau referuoti į poną Skvernelį. Pirmieji ministrų atsistatydinimai vyko dėl to, kad koaliciją paliko socialdemokratų partija. Dabartinės mūsų koalicijos niekas nepaliko. Kol kas visi dirbame ir tikiuosi, kad taip dirbsime iki kadencijos pabaigos. Pirmas didesnis kabineto perkratymas ankstesnėje Vyriausybėje buvo 2018 m. gruodį. Tad mūsų politinis ciklas dar nepasiekė šio laiko. O ar tai lėmė didesnį buvusios Vyriausybės kokybės pokytį? Leiskite man tuo suabejoti“, – apibendrino I. Šimonytė.