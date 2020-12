Kaip BNS informavo Vyriausybės spaudos tarnyba, penktadienį premjerė pirmą darbo dieną Vyriausybėje dalyvavo nuotoliniame pasitarime su sveikatos bei kitais ekspertais ir aptarė koronaviruso valdymo situaciją.

„Rytoj premjerė susitinka su ministrais ir ruošis Vyriausybės posėdžiui, kuris vyks sekmadienį. Jame bus sprendžiami pandemijos klausimai“, – BNS informavo Vyriausybės spaudos tarnyba.

I. Šimonytė anksčiau šią savaitę tvirtino, kad siekiant suvaldyti koronaviruso pandemijos plitimą reikės griežtinti karantino sąlygas, ir dėl jų žadėjo įsiklausyti į ekspertų nuomones.

„Mūsų tikslas Kalėdoms yra išsaugoti kuo daugiau gyvybių“, – sakė ji.

Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys penktadienį pranešė apie siekius, kad kontaktavusieji su COVID-19 užsikrėtusiais asmenimis būtų izoliuojami ne vėliau nei per dvi paras, atvejų skaičius per parą nesiektų 200, o teigiamų testų dalis neviršytų 5 procentų, tačiau apie konkrečias priemones, kaip to pasiekti, kol kas neužsiminė.

Pastarosiomis dienomis naujų diagnozuotų paros užsikrėtimų koronavirusu skaičius perkopė 3 tūkst., per kelias pastarąsias paras mirė po maždaug 30 žmonių. Kadenciją baigusi Sauliaus Skvernelio Vyriausybė nuo šios savaitės vidurio sugriežtino karantino sąlygas, tačiau naujoji valdžia, taip pat ir prezidentas Gitanas Nausėda, sprendimus vadina nepakankamais.