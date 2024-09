Šimonytė: ponia Vilija šiuose rinkimuose nusprendė tapti Ramūnu Karbauskiu

– O kodėl tada reikėjo trauktis? Jeigu tu jautiesi teisus, net po to kai Konstitucinis Teismas tave pripažino pažeidusiu priesaiką – tai ginkis apkaltos būdu Seime. Bet ponas Žemaitaitis net nebandė to daryti. Dar daugiau. Iš to ką jis kalba dabar... Taip, pasitaiko žmonėms nusišnekėti. Žinoma, antisemitiniai dalykai yra gerokai blogiau nei šiaip nuošnekos. Visgi, pasitaiko žmonėms pasakyti dalykų, kuriuos norisi paskui suvalgyti ir pamiršti tą dieną, kada esi kažką pasakęs. Bet jis turėjo daugybę progų kažkaip tą padaryti. Tačiau iš to, ką aš stebiu, jis ir toliau tą patį pasakoja. Kur benueitų, nešiojasi Fainos Kukliansky įrašą ir tą patį kalbėdamas tęsia tą pačią linija. Kodėl mes turėtume to nematyti? Aš manau, kad tą reikia matyti. Ar rinkėjams tai yra patrauklu? Yra amžinų kovotojų prieš sistemą, kur daliai rinkėjų atrodo, kad tokie kovotojai duoda kažkokią vertę. Bet tokiu atveju rinkėjai ignoruoja, kad paprastai tokie žmonės yra tos pačios sistemos vienokia ar kitokia dalis, o jų pažadai niekada neišsipildo (...).