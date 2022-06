„Tą retoriką turbūt ne pirmą dieną girdime. Ironiška girdėti retoriką apie tarptautinių sutarčių pažeidimus iš valstybės, kuri, nežinau, ar dar yra kokia nors tarptautinė sutartis, kurios ji nėra pažeidusi. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį į paprastą dalyką – jokia Kaliningrado blokada nevyksta. Tiesiog nuo praėjusio savaitgalio įsigaliojo sankcijos daliai prekių, kurios yra įtrauktos į vadinamą sankcijų paketą“, – sakė ministrė pirmininkė.

Ji teigė, jog apie šių sankcijų taikymą buvo informuoti „Lietuvos geležinkelių“ klientai.

„Visos kitos prekės, kurios yra arba nesankcionuotos, arba joms sankcijos dar nėra pradėjusios galioti, visi šie pervežimai ir toliau vyksta, gali jie vykti. Kaip ir keleivių tranzitas, kuris turi specialių susitarimą. Dar daugiau – kai yra teikiama įvairi informacija, kad kažkas kažką neva eskalavo, tai dar kartą pabrėšiu, kad Lietuva įgyvendina ES sankcijas, šis paketas buvo priimtas kovo viduryje“, – tikino I. Šimonytė.

Vyriausybės vadovė pabrėžė, jog Lietuvos interesas tikrai nėra „eskaluoti“.

„Bet yra sankcijos, kurios turi būti įgyvendintos“, – aiškino ji.

I. Šimonytė antradienį Seime teigė, kad jokios prekės, kurios yra reikalingos baziniams žmonių poreikiams, sankcijų ES nėra numačiusi.

Ji tikino, jog šis sankcijų interpretavimas yra „vienareikšmiškai suderintas su ES institucijomis ir su Europos Komisija“.

„Tai, kad mes taikome sankcijas reikalavimus, ir juos taikome teisingai, vakar pasakė ir Europos Sąjungos (ES) pareigūnai“, – aiškino ministrė pirmininkė.

„Tiesą sakant, „Lietuvos geležinkelių“ pervežimai rytų kryptimi po šitos Rusijos invazijos į Ukrainą yra sumažėję 50 procentų. Ir labai didelė dalis to pervežimo yra Kaliningrado tranzitas, kurio didžioji dalis ir toliau gali vykti. Nes iš viso Kaliningrado tranzito, kuris vyko istoriškai per šį laikotarpį, į sankcionuotų prekių sąrašą anksčiau ar vėliau patektų maždaug apie pusė kiekio. (…) Bet iš to kiekio, kuris yra dabar sankcionuotas, tai tikrai yra mažoji dalis krovinio. Vadinasi, kad didelė dalis krovinio yra tas krovinys, kurio laukia pats Kaliningradas“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.

Prašo atsakyti į klausimus

Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos seniūnas Saulius Skvernelis antradienį teigė, jog į klausimus susijusius su prekių tranzitu į Kaliningradą galėtų atsakyti ministrė pirmininkė I. Šimonytė.

„Mes turime daug nuogąstavimų ir klausimų, ar tai nėra koks nacionalinis performansas. Ir opozicija šiandien tarėsi. Matyt, kad mes šiandien ieškosime ir prašysime, kad į klausimus, kas susiję su ES sankcijomis, taikymu, dėl šito tranzito į Kaliningrado sritį iš Rusijos, į Rusiją per Lietuvą, niuansus, susijusius su ES ir Rusijos sutartimis, taip pat tarpvalstybines Lietuvos ir Rusijos sutartis, ar nėra išimčių numatyta, ar tai atitinka sankcijų ir susitarimų dvasią, kad į šiuos klausimus galėtų atsakytų plenariniame posėdyje ir ministrė pirmininkė“, – sakė S. Skvernelis.

To Seimo rytinio posėdžio pradžioje prašė ir opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovas Dainius Gaižauskas.

Į. D. Gaižausko prašymą sureagavo ir ministrė pirmininkė I. Šimonytė.

„Norėčiau priminti, kad pagal Seimo Statutą jūs galite mane iškviesti į tribūną atsakyti į klausimus. O šiaip yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK), kuris galėtų jūsų minimus klausimus apsvarstyti atitinkamu režimu per savo komiteto posėdį, kad ir rytoj“, – sakė ministrė pirmininkė I. Šimonytė.

LVŽS atstovas D. Gaižauskas kartojo, jog konflikto nenori – atsakymų apie Rusijos grasinimus Lietuvai reikia „šiandien ir dabar“.

NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, jog šis klausimas jau yra įtrauktas į komiteto posėdžio darbotvarkę trečiadienį.