„Turbūt galima kažką keisti, bet prieš tai, kol Vyriausybė suformuluos bet kokius siūlymus, kuriuos siūlys svarstyti Seimui, vis dėlto norėtume sulaukti Konstitucinio teismo išaiškinimo, nes jis gali pakreipti antrosios pakopos likimą labai įvairioms linkmėmis ir gali būti, kad atskirų pakeitimų išvis nereikės, nes reikės svarstyti kitus klausimus“, – trečiadienį Delfi televizijai teigė I. Šimonytė.

„Manau, kad visada galima kliautis, jog žmonės yra racionalūs, pagalvos apie savo ateitį, atsidės savo pajamų šiandien, (...) bet gyvenimas to nepatvirtina. Socialinio draudimo sistema sukurta ne šiaip sau, kad žmogui senatvė neateitų netikėtai ir staiga nepaaiškėtų, kad pajamų yra gana sudėtinga išgyventi“, – aiškino ji.

Politikės manymu, dabartinė trijų pakopų pensijų sistema yra „daugiau mažiau subalansuota“ ir ji teigė nenorinti skubėti visko reformuoti dar kartą. Tačiau I. Šimonytė dar kartą pažymėjo, kad labai svarbus bus KT sprendimas.

„Manau, kad trijų pakopų schema, kurią turėjome, ji daugiau mažiau subalansuota. (...) Neskubėčiau visko reformuoti dar vieną kartą, turint mintyje, kad ką tik sistema buvo reformuota buvusios Vyriausybės, bet Konstitucinio teismo sprendimas bet kuriuo atveju bus labai svarbus“, – sakė konservatorė.

ELTA primena, kad kovo viduryje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pristatė planuojamus pakeitimus antroje pensijų pakopoje. Siūloma, kad atsisakęs dalyvauti antrosios pakopos pensijų kaupime asmuo pakartotinai į sistemą automatiškai būtų įtraukiamas tik vieną kartą. Susistabdžiusiems dalyvavimą, automatinis įtraukimas nebebūtų kartojamas, o naujai įtraukti asmenys per tris mėnesius galėtų apsispręsti, ar dalyvaus pensijų kaupime. Be to, sukaupusieji iki 10807 eurų galėtų patys pasirinkti pageidaujamą išmokos rūšį.

Ministerija palaikė ir Seimo opozicijos kreipimąsi dėl esamos antrosios pakopos pensijų kaupimo tvarkos į Konstitucinį Teismą (KT). KT balandžio mėnesį priėmė nagrinėti Seimo narių grupės prašymą.

Tuo tarpu Prezidentūra svarsto, kad gyventojai galėtų vieną kartą gyvenime atsiimti ketvirtadalį sukauptų pinigų antroje pensijų pakopoje. Prezidentas Gitanas Nausėda yra tvirtinęs, kad siūlymas lemtų didesnį žmonių norą įsitraukti į sistemą. Pasak jo, jeigu žmogus jausis saugiau, jo noras dalyvauti pensijų sistemoje bus didesnis.

Prezidentūra savo pasiūlymą ketina pateikti Seimo rudens sesijoje. Tuo metu kiti politikai yra siūlę apskritai leisti žmonėms pasiimti antroje pakopoje sukauptas lėšas be jokių apribojimų.

Lietuvos pensijų sistemą sudaro trys pakopos. Pirmoji, „Sodros“ pensija, finansuojama iš dirbančiųjų ir darbdavių sumokamų mokesčių. Antrąją pakopą, į kurią gyventojai įtraukiami automatiškai, sudaro kaupimas pensijai privačiuose fonduose, į kuriuos kas mėnesį pervedama 3 proc. atlyginimo ir 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio dydžio siekianti valstybės paskata. Tuo metu kaupimas trečiojoje pakopoje yra savanoriškas, pinigus senatvei taupant privačiuose fonduose ar kitaip, pavyzdžiui, investuojant.