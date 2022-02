Ji teigė, jog situacija Lietuvoje ir toliau yra stabili.

„Situacija Lietuvoje yra toliau viskas stabilu, situacija kontroliuojama. Ką matome, ko vyksta daugiau, už ką esame visi dėkingi, labiausiai dėkingi Ukrainos žmonės – labai daug iniciatyvų teikti įvairiopą paramą. Tai labai svarbu, dėl to labai dėkoju“, – sakė ministrė pirmininkė.

I. Šimonytė priminė, jog ir vakar spaudos konferencijoje užsiminė apie didesnį lietuvių susidomėjimą grynaisiais pinigais.

„Niekas čia labai nepasikeitė, jei kažkas tokius sprendimus mato reikalą priimti, nors tam pagrindo nėra, juos tikrai gali priimti. Ir grynųjų pinigų Lietuvos Respublika turi pakankamą kiekį. Tačiau gali būti, priklausomai nuo logistinių dalykų, pavienių niuansų. Tačiau į ką labai noriu atkreipti dėmesį, yra atsiradę bandymų provokuoti, policijai tai išsiaiškins“, – sakė Vyriausybės vadovė.

Ji spaudos konferencijoje teigė, jog bandoma sėti paniką, bandant sieti galimą Rusijos atjungimą nuo SWIFT sistemos su situacija Lietuvos bankomatuose.

„Pabrėžiu, kad tai visiška nesąmonė ir visiškas melas. Ir jei pamatysime aplinkui žmogų garsiai kalbantį į telefoną panašius dalykus, galbūt jis taip galvoja. Bet neatmestina, kad tai yra daroma tyčia. Tiesiog norint išprovokuoti jautresnes diskusijas visuomenėje“, – kalbėjo ji.

Šimonytė apie galimą Rusijos atjungimą nuo SWIFT: atrodo, kad griežtų prieštarautojų jau nebėra

Ministrė pirmininkė I. Šimonytė taip pat teigė, jog Lietuva norėtų, jog bendras ES šalių sprendimas dėl Rusijos atjungimo nuo SWIFT sistemos paaiškėtų kuo greičiau.

„Konkrečios datos dabar pasakyti negalėčiau. Iš to, ką atsargiai girdžiu, atrodo, kad griežtų prieštarautojų jau nebėra“, – sakė ji.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis penktadienį BNS sakė, kad sprendimai dėl Rusijos atjungimo nuo SWIFT gali būti priimti kitą savaitę.

Anušauskas: Lietuvos piliečiai gali būti ramūs ir saugūs

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas savo ruožtu teigė, jog saugumo situacija mūsų regione nėra paprasta.

„Nes mūsų dvi kaimyninės valstybės yra įsivėlusios į agresyvų karą prieš Ukrainą. Bet kas liečia Lietuvą, visi tie planai, visos konsultacijos NATO lygmeniu, kas liečia Lietuvą, gavo ir gaus reikalingą paramą. Ir NATO pajėgumai Lietuvoje nuolat auga“, – sakė krašto apsaugos ministras.

Šią savaitę, jo teigimu, baigia atvykti visi papildomi kariai.

„Į Lietuvą papildomai atvyksta 70 papildomų Nyderlandų karių, jie papildo tuos pajėgumus, kurie jie jau turi Lietuvoje. Be abejonės, apie JAV pajėgas jūs jau girdėjote. Ir kai šiuo metu kalbama apie NATO reakciją, ji yra pakankamai stipri ir vieninga. Ir dėl to aš sakyčiau dar kartą pabrėžiu – Lietuvos piliečiai gali būti ramūs ir saugūs“, – sakė A. Anušauskas.

Ministras teigė, jog Ukrainoje situacija išlieka sudėtinga.

„Kadangi tenka kasdien bendrauti su Ukrainos gynybos ministru, tai žinoma, ukrainiečiai akcentuoja paramos gavimą. Šiuo metu, jau matau ir spaudoje pasirodė ir britai tai paskelbė, mes vėlai vakar vakare turėjome konferenciją britų inicijuotą, šalių, kurios pasiruošusios teikti paramą Ukrainai. (…) Turiu pasakyti, kad visos įvardijo paramą, kurią suteiks. Daug valstybių, kurios abejojo, ar galėtų teikti letalinę karinę paramą pakeitė savo nuomonę ir tokią paramą teiks“, – teigė krašto apsaugos ministras.

„Rusija nepasiekė tų planų, kuriuos ji sau brėžė“

Krašto apsaugos ministras, vertindamas paskutinės nakties įvykius Ukrainoje sutiko, kad situacija šalyje yra sudėtinga. Bet Rusijos užsibrėžti tikslai nebuvo pasiekti.

„Bet Rusija nepasiekė tų planų, kuriuos ji sau brėžė. Mes žinome apie tuos planus, žinome, ką ji norėjo pasiekti per pirmą, per antrą parą. Tačiau tie planai nebuvo realizuoti. Ukrainiečių pasipriešinimas trikdo tuos jų planus, jie juos priversti keisti. Ir tuos įvykius, kuriuos lydi ir iš Rusijos pusės skleidžiama dezinformacija, tik rodo, kad jiems nepasisekė įgyvendinti to, ko jie norėjo.

Jie norėjo labai greitai užimti Kijevą, pakeisti politinę valdžią ir priiminėti su „Janukovičiumi 2“ reikalingus sprendimus“, – situacijos vertinimą šeštadienį surengtoje spaudos konferencijoje pateikė krašto apsaugos ministras A. Anušauskas.

Jis ragino nesijuokti iš kai kurių šalių suteikiamos pagalbos Ukrainai šalmų pavidalu. Tiek krašto apsaugos ministras, tiek ir ministrė pirmininkė pabrėžė, jog ši parama yra labai reikalinga, ji saugo gyvybes. Ypač turint mintyje, kiek savanorių Ukrainoje stojo ginti savo šalies.