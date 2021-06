Šimonytė apie Pavilionio pokalbius: tai gera pamoka visiems politikams

Rusijos opozicionieriumi Leonidu Volkovu apsimetę žinomi Rusijos pokštininkai antradienį paskelbė vaizdo pokalbį su Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininku Ž. Pavilioniu. Vaizdo įraše Ž. Pavilionis paragina pašnekovą nekreipti dėmesio į prezidento Gitano Nausėdos požiūrį.

Ministrė pirmininkė I. Šimonytė teigė, jog tai turi pamoka visiems politikams.

„Tikrai neklausiau paties pokalbio, bet manau, kad turbūt visiems politikams yra pamoka, kad kalbantis su pašnekovais reikia būti tikriems, su kuo yra kalbama. Ypatingai turint mintyje, kad yra provokacijų rizika dėl Lietuvos pozicijos Kremliaus ar Aliaksandro Lukašenkos režimo atžvilgiu. Provokacijų reikia ne tai, kad tikėtis, bet negalima jų atmesti. Todėl reikia būti atsargiems“, – sakė ministrė pirmininkė I. Šimonytė Vyriausybėje.

Pokštininkai, žinomi pravardėmis „Vovan“ ir „Lexus“, su Ž. Pavilioniu susisiekė šių metų pavasarį.

Apie šį pokalbį buvo žinoma dar balandžio pabaigoje paaiškėjus, kad Lietuvoje gyvenančiu Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno štabo vadovu L. Volkovu apsimetęs žmogus vykdė provokacijas prieš Baltijos šalių, Ukrainos, Jungtinės Karalystės ir kitų valstybių politikus.

Antradienį paskelbtame iškarpytame vaizdo įraše Ž. Pavilionis kalbėjo apie tarptautinės bendruomenės pastangas siekti demokratijos Rusijoje, Baltarusijoje bei kitose Rytų Europos valstybėse, darbą su šių šalių opozicija ir pilietine visuomene, paramos šiems klausimams telkimą Jungtinėse Valstijose ir Europos Sąjungoje.

Parlamentaras pokalbyje tvirtino, kad po pernykščių JAV prezidento rinkimų „Vašingtonas dar negrįžo į save, jis tik dabar tampa Vašingtonu“. Jis taip pat pabrėžė tikintis JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) komandos galimybėmis griežtinti JAV politiką Rusijos atžvilgiu.

„Dabartinė komanda, kuri atėjo, yra kitokia. Ji tokia reiganiška“, – sakė Ž. Pavilionis, turėdamas omenyje buvusį JAV prezidentą Ronaldą Reaganą.

Apsimetėliai taip pat paprašė Ž. Pavilionio pagalbos susisiekiant su JAV Valstybės departamento atstovais ir senatoriumi Bobu Menendezu, tačiau parlamentaras BNS paneigė perdavęs jiems bet kokius kontaktus.

Vaizdo įrašo pabaigoje Ž. Pavilionis paragina pašnekovą nekreipti dėmesio į prezidento Gitano Nausėdos požiūrį.

„Tu nekreipk dėmesio. Mes dabar Vyriausybė. Ingrida (Šimonytė – BNS), mano premjerė, galvoja, kaip aš. Užsienio reikalų ministras galvoja kaip aš, mes – pati didžiausia partija, pas mus – parlamentinė respublika, o prezidentas – simbolinis. Ir viskas“, – kalbėjo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis.

Politikas BNS tvirtino siejantis Rusijos apsimetėlius su šalies specialiosiomis tarnybomis ir teigė, kad šalies režimas siekia diskredituoti „lyderius laisvės ir demokratijos klausimais“.

„Mes tampame pavojingi Rusijos režimui, nes nemaža dalimi formuojame tą Vakarų politiką, – sakė Ž. Pavilionis. – Jų siekis yra diskredituoti tai darančius žmones“.

Užsienio reikalų ministras Landsbergis pasitiki Pavilioniu

Portalui LRT.lt perduotame užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio komentare situacija įvertinama kaip provokacija.

„Šio pokalbio turinys gali būti vertinamas tik vienareikšmiškai – tai manipuliatyvi provokacija, kurios auka gali tapti bet kuris Lietuvos politikas. Pasitikiu Žygimantu Pavilioniu, o tai kad jis buvo pasirinktas provokacijų taikiniu, matyt, rodo, kad jo darbas ir iniciatyvos erzina, yra neparankios Kremliui, o Lietuvos balsas yra girdimas pasaulyje bei itin nervina režimus Rytuose“, – teigė ministras.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Maldeikis provokacijas vadina komplimentu Lietuvos užsienio politikai: mes traukiame dėmesį

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovas, Seimo Europos reikalų komiteto (ERK) narys Matas Maldeikis teigė, kad minėtas URK pirmininko pokalbis su apsimetėliais yra gerai planuotas Rusijos tarnybų žingsnis.

„Tai yra logiškas Rusijos žingsnis. Aš manau, kad tai, be abejo, yra koordinuojama – tai nėra paprasti žurnalistai ir pokštininkai. Tai koordinuota Rusijos hibridinio karo prieš Vakarus ataka, kuria stengiasi savo vidaus rinkai parodyti, kad Vakaruose už visko stovi amerikiečiai ir jiems tarnaujantys politikai“, – Delfi sakė M. Maldeikis.

Parlamentaro tikinimu, į pokalbį nereikėtų žiūrėti fragmentuotai – būtina įvertinti ir kontekstą.

„Ten buvo ganėtinai platus kontekstas. Komiteto pirmininkas įsivaizdavo, kad žmogus yra opozicijos atstovas ir bandė paaiškinti savo akimis, taip, kaip jis mato, tą kontekstą, politinę situaciją, kurioje mes šiuo metu gyvename. Prezidento klausimas buvo visiškai kontekste, jo negalima atskirti nuo bendro vaizdo, ką mes ten girdėjome“, – pažymėjo M. Maldeikis.

Taip pat, pasak jo, būtina suprasti, kad audringa reakcija į tokią provokaciją būtent ir yra Kremliaus tikslas.

„Išima iš bendro konteksto tam tikrus žodžius ir bando juos pateikti, kad tai siunčia tam tikrą žinią, kas pas mus yra viduje. Mes turime suprasti – tam ir yra daromi tokie pokalbiai, siekiant šių tikslų: tiek siekiant Rusijos vidaus politikoje parodyti Vakarus, tiek skaldant toje šalyje esančius politikus“, – pabrėžė Seimo narys.

Todėl, M. Maldeikio teigimu, kalbėti apie Ž. Pavilionio atstatydinimą iš URK pirmininko pareigų apskritai nereikėtų.

„Jeigu mes pradėtume nagrinėti šiuos klausimus, jie suprastų, kad Rusija gali žaisti su mumis, nuiminėdama ir silpnindama pareigūnus“, – akcentavo politikas.

„Tai reikia traktuoti kaip komplimentą mūsų užsienio politikai, nes mes pradedame vis daugiau ir daugiau traukti dėmesį iš tokių šalių kaip Rusija, Baltarusija. Mes tikrai sulauksime dar daugiau tokių provokacijų – aš visiškai tikiu, kad bus kažkas pabandyta su užsienio reikalų ministru arba viceministrais, galbūt net su premjere. Mes vis labiau traukiame jų dėmesį, tačiau turime suprasti, kas tai yra ir visiškai nereaguoti“, – tęsė M. Maldeikis.

Jis paaiškino, kad tokie provokaciniai skambučiai būna kruopščiai planuojami, telefonų numeriai, kuriais skambinama, paslėpti po įvairių įstaigų pavadinimais.

„Yra mėnuo darbo prieš tai, kai pranešama, kad paskambins – sukuriama situacija. (…) Tai nėra atsitiktinis pokštininkų darbas, tai labai kruopštus, ilgalaikis, daug mėnesių ruošiamas darbas ir nepasimauti ant tos provokacijos yra ganėtinai sunku, nes dažniausiai juos lydi ir kažkokie laiškai prieš tai, ir skambinančios sekretorės. Sukuriamas įvaizdis, kad skambina tas pareigūnas, su kuriuo turi kalbėti“, – pridūrė M. Maldeikis.

Surplys prašo Seimo etikos sargų ištirti kelių mėnesių Ž. Pavilionio veiklą

Savo ruožtu opozicinių „valstiečių“ frakcijos atstovas, URK narys Giedrius Surplys antradienį kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas išnagrinėti pastarųjų mėnesių Ž. Pavilionio veiklą.

„Ar ji suderinama su politiko elgesio kodeksu, ar ji nedaro žalos Lietuvos tarptautiniam įvaizdžiui – ne tik dėl vakarykščio paviešinto įrašo. Ir jame, ir daug kartų prieš tai viešai Ž. Pavilionis, būdamas URK pirmininku, atvirai kvestionavo LR prezidento kompetenciją užsienio politikos srityje, kas, mano galva, šiek tiek prasilenkia su Konstitucija“, – savo kreipimąsi į parlamento etikos sargus paaiškino G. Surplys.

Kalbėdamas apie paviešintą pokalbio įrašą, G. Surplys pritarė, kad tai, pasak jo, tikriausiai yra su Rusijos tarnybomis susijusi provokacija.

„Galime tai vadinti informacine ataka, galime tai vadinti kaip nori, tačiau man įdomiau tai, kad beveik tuos pačius žodžius esame skaitę, girdėję ne kartą iš Ž. Pavilionio lūpų. (…)

Mano galva, būdamas tokio aukšto kalibro ir tokios patirties politiku, jis turėtų žinoti, kad Lietuvos užsienio politika visada buvo garsi bei gerbiama, nes ji buvo suderinta, tai buvo vienas balsas. Taip pat, kad tu, kalbėdamasis nesvarbu su kurios šalies žurnalistu, žinai, ką gali ir ko negali sakyti URK pirmininkas“, – atkreipė dėmesį LVŽS frakcijos narys.

G. Surplio nuomone, pirmiausia turime kalbėti apie tai, ko siekia Lietuva, o ne Kremlius.

„Čia klausimas, ar mes norime URK pirmininko pozicijoje matyti žmogų, kuris daugeliu atveju vienasmeniškai vykdo užsienio politiką. Paimkime jo komandiruotę į Sakartvelą, karus, moralizavimus prezidentui“, – priminė parlamentas.

Vis dėlto jis pabrėžė „nepretenduojantis į visažinystę“, dėl to, anot G. Surplio, situaciją turi išnagrinėti Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

„Jeigu komisija pasakys, kad viskas gerai, aš vienasmeniškai nieko nebandau nei nuversti, nei keisti. Galų gale sprendimą vis tiek turėtų priimti Seimas, spręsdamas dėl komiteto pirmininko“, – pridūrė G. Surplys.

Pavilionis apie galimas provokacijas perspėjo kolegas Vakaruose

Pats Ž. Pavilionis sakė, kad tai yra senas pokalbių turinys. Apie provokaciją politikas informavo kolegas Vakaruose, o Baltijos šalių URK pirmininkai šia tema yra padarę ir viešą kreipimąsi.

„Į jį sureagavo jau vėliau ir Olandijos URK pirmininkas, su kuriuo mes neturėjome tiesioginio kontakto, bet jis jau buvo pakalbėjęs su tais troliais, ir tik tada, po mūsų viešo kreipimosi, tą suprato. Manau, kad mano atveju jiems ta operacija nepasisekė (...) “, – pasakojo Ž. Pavilionis.

Seimo URK pirmininko vertinimu, tai, kad pavyko juos aptikti, padėjo bent jau keturis-penkis URK pirmininkus išgelbėti nuo tų provokacijų.

„Jiems belieka tik sukompiliuoti įrašai, o pagrindinio tikslo (išeiti į JAV kongresą) jie nepasiekė“, – teigė Ž. Pavilionis.

Su tokia provokacija susidūrė pirmą kartą

Seimo URK pirmininkas sakė, kad tokia provokacija jam nutiko pirmą kartą.

„Man jis pasirodė įtartinas, nes, kai vaizdo negauni, o žmogaus nepažįsti, ir, kai tas žmogus be vaizdo prašo aukščiausio lygio kontaktų, kuriuos tu uždirbai per mažiausiai penkerius metus, ir po to rašo laiškus, kurie keistai atrodo (…), man tas sukėlė įtarimą.

Po to pasitikrinome ir su amerikiečiais, ir su kitais. Ir neaišku, ar čia yra troliai, kieno jie yra valdomi, ar kokia nors žvalgyba, kuri bando perimti kontaktus“, – sakė Ž. Pavilionis.

Jis pasakojo, kad su jo kolegomis latviais ir estais dar buvo panaudotos šiuolaikinės technologijos, kurių pagalba apsimetėliams buvo uždėta L. Volkovo nuotrauka.

„Tokia nuotrauka, kurios pats Volkovas niekaip negalėjo išsiginti, kad čia – ne jis. Tuomet buvo panaudotos aukštesnės technologijos su latviais, estais ir kai kuriais kitais kolegomis“, – pasakojo Ž. Pavilionis.

Prezidentūra: bandymai iškraipyti šalies vadovo statusą silpnina tarptautines Lietuvos pozicijas

Po Delfi užklausos Prezidentūra teigė, jog bandymai iškraipyti prezidento statusą susilpnina tarptautines Lietuvos pozicijas.

„Primename, kad Prezidento statusas yra apibrėžtas LR Konstitucijoje. Bandymai jį iškraipyti susilpnina tarptautines Lietuvos pozicijas. Prezidentas savo metiniame pranešime atkreipė dėmesį, jog Lietuvos užsienio politikos sėkmė tiesiogiai priklauso nuo demokratijos brandumo šalies viduje: „Tik jausdamiesi stiprūs ir vieningi šalies viduje, įgysime daugiau užsienio politikos svertų. Galėsime įtaigiai kalbėti Europai ir pasauliui, burti sąjungininkus ir lemti tarptautinius sprendimus“, – tokį atsakymą Delfi pateikė prezidento G. Nausėdos patarėjas Ridas Jasiulionis.

Jis taip pat teigė, jog „prezidentas mano, kad spręsti dėl Seimo komitetų vadovų tinkamumo eiti pareigas turi pats Seimas“.