„Turime skambių pergalių Kaune Klaipėdoje, kur gana seniai nebuvome laimėję vienmandačių, apygardų, kur tikrai džiaugiamės laimėję kaip Marijampolėje. Tuo požiūriu, individualiai žiūrint, tai labai geras rezultatas. Bet individualaus rezultato dar nepakanka, reikia susitarti dėl bendro darbo su kitomis partijomis. Aritmetiškai atrodo, kad pakaktų dar dviejų partijų, kurios natūralesnės Tėvynės sąjungos sąjungininkės, bet, matyt, kad reikės kalbėtis ir su kitomis politinėmis jėgomis, kad palaikymo parlamente būtų daugiau nei vien skaičiuojant aritmetinę daugumą.

Kol kas mes pradėsime kalbėtis su Aušrine ir Viktorija, kaip žmonėmis, su kuriais kartu ir opozicijoje dirbome. Dėl to turime natūralią bendruomenišką veikimo patirtį. Sudėtinga nėra kalbėtis, bet toliau jau tartis reikia dėl konkrečių darbų ir susitarti, ar tai reiškia, kad tikrai susitarsim, norėčiau to tikėtis, bet tai tik mano lūkestis“, – teigė I. Šimonytė.

Pasak jos, svarbiausia yra susitarti dėl bendros politinės krypties.

„Svarbiausia ne susitarti, koks bus PVM tarifas, o ką apskritai nori per keturis metus padaryti. Kur turi būti tas pokytis, kurį visuomenė pajustų ir apskritai įvertintų, kuria linkme judame. Turbūt pagrindinis darbas, kad ir kaip jis neskambėtų labai apčiuopiamai, tai atkurti pasitikėjimą pačia politika, kad politikai gali kalbėtis, kad Seimo darbe ne kas turi daugumą važinėja volu per tuos kas neturi daugumos, o diskusija. Mažiau tempo, mažiau įstatymų nukaltų per vieną sesiją, bet kažkas, kas turi poveikį žmonių gyvenimui. Ir čia grįžtama prie pamatinių pozicijų, kaip švietimas. Susitarimas per visą politinį spektrą turi būti pasiektas, nes tada po kitų ar dar kitų rinkimų kyla grėsmė, kad prasidėtų vėl kokia eilinė švietimo reforma. Matyt, kad čia būtų tiesiog kitoks darbo būdas. Dėl to mums sutarti pavyktų. Mano kolegės Seime yra tie žmonės, kurie gali įsiklausyti, diskutuoti, girdėti kitą nuomonę ir prisidėti prie to politinės kultūros pokyčio“, – teigė ji.

Kalbant apie ministrų kabinetą, I. Šimonytė pabrėžė, kad derėtis reikės dėl darbų ir kas juos kompetentingai galėtų atlikti. Ji taip pat įvardijo, kad Vyriausybėje tikisi matyti daugiau moterų.

„Norėčiau vertinti ne pagal svorius, kiek ministerija kokių pinigų turi, koks jos biudžetas, o jei konkretus darbas, jam turi būti kompetentingas žmogus, kas gali pasiūlyti kompetentingą žmogų, ir būtų smagu, jei ne vienas kompetentingas žmogus pasiūlytas būtų moteris. (…) Trečdalį tikiuosi, kad tikrai pavyks, o norėčiau ir daugiau“, – teigė I. Šimonytė