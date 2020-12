Šimonytė apie galimas priemones mažinti skurdą: kai kur – išmokos, kai kur – sprendimai leisti dirbti

„Galima bandyti veikti horizontaliai, per visas skurdo grupes, o vis dėlto galima veikti per tas grupes, kur skurdo rodiklis yra santykinai gerokai blogesnis negu bendras. Tos grupės yra labai gerai žinomos: tai yra vieniši pensininkai, vieniši tėvai su vaikais, paprastai mamos, neįgalieji. Jeigu koncentruoji pastangas per visą spektrą, tada ženklesnį rezultatą pasiekti būna gana sunku, bet jeigu tu koncentruoji pastangas, kur rodikliai yra blogausi, tada bendras rezultatas taip pat taisosi greičiau“, – žurnalistams antradienį sakė I. Šimonytė.

Jos teigimu, siekiant skurdo mažinimo, gali būti pasitelktos išmokos, neįgaliųjų įdarbinimo priemonės.

„Pirmos priemonės yra paprastesnės – priemokos vienišiems asmenims, (...) neįgaliųjų įdarbinimo priemonės, apie kurias diskutavome praėjusią kadenciją, bet galbūt pavytų taiklesnių pasiūlyti, kokias priemones taikyti, kad daugiau neįgaliųjų galėtų dirbti ir užsidirbti“, – sakė paskirtoji premjerė.