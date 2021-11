„Aš tai pats esu labai kritiškas iš tikrųjų sau, ir kiekvieną kartą visą laiką susinervinu, kodėl tik dabar „dašilo“, reikėjo anksčiau galvoti. Kitą vertus, objektyviai pažvelgus, aš nebūsiu šį kartą kuklus, vertinu devyniais. Manau, kad yra labai daug kur pasitempti, ir daug progų ir praleista“, – sakė R. Šimašius „Žinių radijo“ laidoje „Greiti pietūs“.

Iš būsimo sostinės mero jis tikisi pradėtų darbų tęstinumo.

„Man norisi, kad tęstųsi darbai, kurie yra dabar padaryti, kad būtų tas pats geras, bet su kažkuo naujesniu“, – sakė R. Šimašius.

Noriu pakeisti miestą iš esmės

Kalbėdamas apie dalį žmonių nervinančių pokyčių mieste, meras aiškino norįs pakeisti miestą iš esmės.

„Man atrodo, kad yra labai didelė bėda su senukais, nesenukais, tiesą sakant, ir vidutinio amžiaus žmonėmis, kad dažniausiai žmonės mėgsta tai, prie ko yra įpratę, arba tai, ką matė vaikystėje. Jeigu užaugai Lazdynuose, Viršuliškėse, Karoliniškėse, arba nežinau kokiam ten rajone, tai tau lyg ir atrodo, kad gyvenimas mieste toks ir turi būti.

Tu tarpus tarp namų vadini kiemais. Kelią tarp namų vadini gatve. Nors tai – nei kiemas, nei gatvė. Toks sovietinio miesto standartas tampa tarsi tokiu standartu, koks ir turi būti“, – kalbėjo R. Šimašius.

Jam pačiam, žiūrint į miestą, kyla dvejopi jausmai.

„Žiūrint į Vilnių, galėčiau papasakoti dvi istorijas. Viena vertus, labai puikus miestas, dėl to daug kas giria: ir dėl švaros, ir dėl to, kad tvarkinga, ir dėl to, kad yra daug kultūrinių sluoksnių, yra daug ką veikti (…). Kita istorija yra tie sovietiniai rajonai, kurie visiškai neįkvepia, ir yra fundamentaliai blogi. (...)

Didžiausias iššūkis man yra kaip sovietinį miestą desovietizuoti iš esmės. Ne tai, kad vieną ar kitą paminklą nukelti, ką irgi reikia padaryti, bet, kaip padaryti, kad miestas būtų toks, kur mes nuvažiuojame į Vakarus, ir džiaugiamės“, – sakė R. Šimašius.

Kaip blogąjį pavyzdį jis pateikė Žirmūnuose renovuotą Tuskulėnų trikampį.

„Manęs tai, pavyzdžiui, neįkvepia. Nes ten yra surenovuota sovietinė realybė, tiesiog atrodo naujau, bet iš tikro yra tas pats“, – sakė R. Šimašius.

Liūdintiems dėl medžių, kurie sodinami prie gatvių, ateities, meras irgi pateikė paaiškinimą.

„Kai aš girdžiu, kad: „kodėl jūs sodinate tą medelį šalia Konstitucijos prospekto arba net vidury, jis gi vargs ten?“. Atsakymas: „mes sodiname ne tam, kad medelis ten džiaugtųsi. Medelis, aišku, džiaugtųsi turbūt girios viduryje. Mes sodiname dėl to, kad žmogui būtų geriau“. O kur reikia investuoti? Tai aišku, kad į viską, kompleksiškai. Turi būti ir asfaltas lygus važiuojamojoje dalyje, ir pėsčiųjų, ir dviračių takai, ir medžiai, ir apšvietimai, ir suoliukas“, – dėstė R. Šimašius.