Apie ketinimus dalyvauti ne su partijos, o naujai buriamo rinkimų komiteto sąrašu R. Šimašius informavo prieš dvi savaites. Šie planai supriešino partijos Vilniaus skyrių su vadovybe: partijos valdyba yra panaikinusi sostinės liberalų sprendimą dalyvauti ne su partijos, o su komiteto sąrašu. Savo ruožtu Vilniaus skyriaus prezidiumas valdybos sprendimus vadina prieštaraujančiais partijos įstatams. Komiteto planuose – kitą kadenciją viešosios ir privačios partnerystės būdu pritraukti 300 mln. eurų investicijų ir radikaliai atnaujinti mokyklas per 4 – 7 metus. Žadamos atlyginimų „grindys“ mokytojams, atnaujinti ir kultūrai pritaikyti buvusią pramoninę pietinę Vilniaus dalį. Tarp keliamų tikslų – po naują sporto, kultūros ar kitą objektą kiekviename mikrorajone, iki 2020-ųjų baigti dviračių ir paspirtukų takų tinklą, nutiesti mažiausiai po 100 kilometrų šaligatvių ir gatvių kasmet.

