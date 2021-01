Šimašius po pokalbio su Šimonyte: sostinė yra pasiruošusi masiniam vakcinavimui, trūksta tik vakcinų

Nuotolinėje spaudos konferencijoje R. Šimašius teigė, jog Vilnius yra pasiruošęs masiniam vakcinavimui.

„Aktualija didžiausia yra skiepai, juos aptarėme su premjere. Ją informavau, kad bent jau iš Vilniaus miesto perspektyvos žiūrint, vienintelis ribotuvas, neleidžiantis daugiau paskiepyti yra nebent vakcinų trūkumas. Tą mes visi puikiai žinome. Mes esame pasiruošę kad ir kelis kartus iš karto padidintų skiepijimų skaičių. 4 poliklinikos yra paskirtos, visose sklandžiai skiepai vyksta“,, – sakė meras.

R. Šimašius teigė, kad šiuo metu Vilniuje per dieną paskiepijama apie 1 tūkst. žmonių. Procesai gali būti greitesni, jei tik to prireiks.

„Šiai dienai mes skiepijame apie 1000 žmonių per dieną, 4 poliklinikose. Kol kas manome, kad tai yra tinkama erdvė ir vieta. Iki bent 5 tūkstančių per dieną labai lengvai (apsukas, aut. p.) padidintume, per dieną ar dvi. Galėtume iki keliolikos tūkstančių padidinti irgi greitai“, – žadėjo jis.

Paklaustas, ar Vilnius ieško tam tikros konkrečios vietos masiniam vakcinavimo centrui, kaip kad padarė Kaunas su centrinio pašto pastatu, R. Šimašius teigė, kad vieta nėra problema.

„Tai nėra problema, tai nulinė reikmės problema. Kur skiepyti mes turime. Jei matysime, kad poreikis yra kitas, surasime ir kitų“, – sakė Vilniaus miesto vadovas.

© Zuma Press / Scanpix



Masinis vakcinavimo centras Vilniuje, anot R. Šimiašiaus, nėra reikalingas. Kol kas pakankama gydymo įstaigų.

„Jeigu nuspręstume, tarkime, mokyklas, jų personalą, abiturientus skiepyti, tai paprasčiau būtų ne visiems važiuoti kur nors, bet personalui atvažiuoti į tokią įstaigą. Tokių sprendimų ieškome“, – sakė Vilniaus miesto meras.

Jis dar kartą pabrėžė, kad šiuo metu trūksta tik vakcinų.

Delfi primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad iš Europos Komisijos (EK) gavo pažadą, kad iki vasaros vidurio Lietuvoje nuo koronaviruso bus paskiepyta 70 procentų žmonių. Taip būtų sukuriamas kolektyvinis imunitetas.

Kol kas situacija nuo norų kardinaliai skiriasi. Lietuvą pasiekiančios vakcinos tokio proveržio nesiekia.

G. Nausėdos teigimu, šio tikslo nepakeis ir farmacijos kompanijos „AstraZeneca“ žinios apie mažesnį nei planuotą vakcinų Lietuvai tiekimą.