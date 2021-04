„Papildomų vakcinų skyrimas padės valdyti prastėjančią situaciją, tačiau būdas kaip jos buvo skirtos – nepriimtinas. Kažkas iš vidurinės grandies sprendimų priėmėjų „pakišo“ sveikatos apsaugos ministrą ir Vyriausybę“, – antradienį BNS raštu perduotame komentare teigė Vilniaus meras.

Pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė sostinės vakcinacijos centrams nusprendusi skirti 46 tūkst. 512 vakcinos dozių. Dalis šio kiekio – 19,8 tūkst. dozių – anksčiau buvo numatytos skirti kitoms savivaldybėms.Pastarosios dėl minėtų perskirstymų sako turėjusios atšaukti suplanuotą dalies žmonių skiepijimą.

Pasak sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, tai padaryta dėl ypatingai blogos epidemiologinės situacijos Vilniaus regione.

R. Šimašius anksčiau pirmadienį žurnalistams sakė, jog miestas gavo papildomas 19 tūkst. dozių vakcinos, nors teigė nežinantis, kodėl taip nuspręsta.

„Ar dėl to, kad pasiruošę esame geriau, ar dėl to, kad daugiau vakcinuojame, ar dėl to, kad jau visi gauna – sunku man pasakyti. Kad ir paskutinės minutės naujiena, bet labai džiugi“, – kalbėjo jis.

Savivaldybių, iš kurių perskirstytos vakcinų dozės, merai teigia, kad sprendimai priimti skubotai ir nepranešus iš anksto.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas LRT radijui sakė, kad tai yra „nelabai smagus ir malonus įvykis“. Jis atkreipė dėmesį, kad Vilniuje registruotis galima ne tik sostinės gyventojams.

„Skambtelėjau dviem pažįstamiems sostinėje, kurie sakė, kad užregistravo savo tėvus – vienas iš Molėtų, kitas – iš Ukmergės. Tokie sprendimai, ypač paskutinę dieną, paskutinę minutę, tikrai neprideda savitarpio supratimo“, – sakė uostamiesčio vadovas.

Sostinės savivaldybė BNS informavo, kad galimybė skiepytis ne pagal gyvenamąją vietą buvo ir iki šiol, ji gali būti taikoma ir kitose savivaldybėse.

Sostinės skaičiavimu, vien žmonių, kurie gyvena Vilniuje, tačiau jų deklaruota gyvenamoji vieta – kitur, yra apie 100 tūkstančių.