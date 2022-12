„Pūga vakar ir šiąnakt buvo didžiulė. Paradoksas, tačiau visos mūsų kameros ir kiti davikliai rodo, kad šiandien kamščių mažiau nei eilinį pirmadienį, ir dėl to turiu dėkoti ne tik „Grindai“, bet ir vilniečiams, kurie arba anksčiau išjudėjo į darbus, arba pasirinko dirbti per nuotolį. „Grinda“ dirba be perstojo - barstė prieš pūgą, valė iškart po pūgos nuo 2 val. nakties, ir valo toliau“, – savo feisbuko paskyroje rašė R. Šimašius.

Sostinės vadovas aiškino, kad „Grindos“ technika Vilniuje nuvažiavo apie 10 tūkst. kilometrų ir išbarstė apie tūkstantį tonų druskos, kai mieste gatvių iš viso yra 2 tūkst. km.

„Sinoptikai sako, kad tai buvo tiesiog stiprus snygis su pūga, o net ne stichinis ar juolab katastrofinis snygis. Bet kritulių kiekį sinoptikai matuoja vertikaliais vamzdeliais, tad tikėtina, kad per pūgą į juos pateko mažiau nei jo matome aplinkoje. Aš sniego matau iki pusės blauzdų“, – sakė jis.

R. Šimašius tikina, kad šiąnakt snigti Vilniuje baigė 5 val. ryto, o dabar situacija mieste keičiasi minutėmis.

„Keliavusieji pėsčiomis ar viešuoju transportu pagrįstai sakys, kad pėsčiųjų takų valymas juda sunkiai, bet ir čia progresas - minutėmis: mieste vien pėsčiųjų takų valymui dirba 230 vnt. technikos ir 453 žmonės. Dirba, beje, nuo 2–3 val. nakties. Į kiemus tvarkytojai geriausiu atveju keliaus jau po pietų“, – tvirtino politikas.

„Taip, kiemui verta išsitraukti kastuvą. Valome toliau. Jei pas jus dar nenuvalyta - ateis eilė visoms gatvėms ir takams“, – pridūrė jis.

Lietuvos automobilių kelių direkcija praneša, kad sudėtingos eismo sąlygos dėl buvusio ar besitęsiančio snygio ir pustymo išlieka beveik visoje Lietuvoje, ypač Ignalinos, Pakruojo ir Plungės rajonuose.

Valstybinės reikšmės kelių dangos slidžios, su pažliugusio ar puraus sniego provėžomis, kurios daug kur siekia 10–15 cm.

Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai visoje šalyje išlieka provėžuoti, slidūs, vietomis padengti prispausto, pažliugusio ar puraus sniego sluoksniu iki 20 cm.