„Noriu pasakyti, jog dar nemažai darbų turi būti padaryta, o per likusius metus visų jų tikrai nespėsiu įgyvendinti, todėl tikrai kandidatuosiu į Vilniaus merus antrai kadencijai“, – madeinvilnius.lt teigė R. Šimašius. Vilniaus meru R.Šimašius buvo išrinktas 2015 metų pavasarį vykusiuose pirmuosiuose tiesioginiuose rinkimuose. Jis antrajame ture nugalėjęs Artūrą Zuoką. Savivaldos ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2019 metų kovą.

