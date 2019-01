Būtiną kiekį, 1720 rėmėjų parašų antros sostinė mero kadencijos siekiančio R. Šimašiaus komanda surinko elektroninėmis priemonėmis. Dar beveik penki šimtai vilniečių pasirašė ant popierinių lapų. R. Šimašiaus teigimu, reikalingas parašų kiekis surinktas per dvi savaites. „Tai, manau, įrodo, jog vilniečiai pritaria mūsų darbams ir nori, kad šie pokyčiai tęstųsi“, – cituojamas R. Šimašius žiniasklaidai išplatintame pranešime. Surinktus parašus komiteto atstovai Vyriausiajai rinkimų komisijai planuoja įteikti pirmadienį, 9.30 val. Komiteto „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ sąraše yra 67 asmenys. Po R. Šimašiaus sąraše yra mieto tarybos narys Kasparas Adomaitis, liberalė Deimantė Rimkutė, frakcijos Liberalai „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ seniūnas Vincas Jurgutis, nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos pirmininkė Ieva Jagminienė, taryboje narys Vytautas Mitalas, vicemeras Linas Kvedaravičius, politologas ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vykdomasis direktorius Renaldas Vaisbrodas, teisininkas ir LGBT žmogaus teisių aktyvistas Tomas Vytautas Raskevičius, tinklaraštininkas ir daugiabučių namų administravimo ekspertas Skirmantas Tumelis.

