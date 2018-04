„Aš ir mano komanda dvejus metus intensyviai dirbome, kol iš skylėto ir nuolat apie problemas kalbančio Vilniaus šį puikų miestą pagaliau pavertėme kuriančiu ir kalbančiu apie ateitį“, – ataskaitoje teigia R. Šimašius. Tarp nuveiktų darbų R. Šimašius įvardija atnaujintą Neries krantinę bei šiemet tęsiamus darbus, panaikintą 7 tūkst. vietų trūkumą sostinės darželiuose, tai, jog bent tūkstantį eurų uždirbančių vilniečių dalis padidėjo nuo 28 iki 37 proc., daugiau nei ketvirtadaliu sumažėjusias šildymo kainas. Kalbant apie investicijas, minimas viešojo transporto atnaujinimas, Lukiškių aikštės, Vingio parko ir kitų viešų erdvių sutvarkymas, statomi viadukai, atnaujinti dviračių takai ir 54 kilometrai gatvių, pradėti statyti du nauji baseinai, inicijuoti nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno, nacionalinio stadiono projektai. Anot mero ataskaitos, per dvejus metus sutvarkyta apie 700 sostinės daugiabučių kiemų. Kalbama ir apie sumažintą savivaldybės skolą. Savivaldybės duomenimis, nuo 383,1 mln. eurų 2016-ųjų sausį miesto įsiskolinimai iki šių metų kovo sumažėjo beveik 150 mln. eurų ir siekia 236,4 mln. eurų. Meras tvirtina, kad 2017-ieji buvo persilaužimo metai ir tai reprezentuoja „įspūdingai gerėjantys statistikos duomenys, ir atmosfera gatvėse, ir ambicingi projektai“. „Tačiau grėsmės nesibaigia: išsprendus finansines problemas, Vilnius susiduria su išorės bandymu riboti jo laisvę, reguliuoti miestiečių gyvenimą, biurokratines taisykles iškeliant aukščiau laisvės ir kūrybos“, – sako jis. R. Šimašius tikino darysiantis viską, kad sostinė vilniečiams būtų „geriausia vieta gyventi ir jaustis laisvais“. Įvardijamos ir kelios naujovės – savivaldybėje atsisakyta popierinių dokumentų, sostinės penktokams dovanoti mikrokompiuteriai, vilniečiams suteikta galimybė naudotis išmania visas transporto rūšis apjungiančia išmania „Trafi“ platforma. Ataskaitoje tvirtinama, kad švietimo finansavimas per trejus metus išaugo nuo 200 iki 300 mln. eurų. Minimi pasiekimai –projektuojami bei statomi 2 nauji moduliniai darželiai ir 6 darželių priestatai, sutvarkyta elektroninė registracija į ugdymo įstaigas, 150-čia eurų vidutiniškai padidinti atlyginimai darželių auklėtojoms, įsteigta 600 naujų auklėtojų etatų. Anot ataskaitos, Vilnius sparčiausiai šalyje vykdo globos namų pertvarką – jau atsisakyta dviejų iš keturių globos namų, taip pat primenama, jog tarybos sprendimu iš biudžeto skirta papildomai 4 mln. eurų sostinės medikų atlyginimams didinti, minima sutrumpėjusi eilė laukiant socialinio būsto, pastatytas socialinis daugiabutis, sutrumpinęs eilę 180-čiai asmenų. Ataskaitoje įvardijami ir artimiausi planuojami darbai: per trejus metus ketinama atnaujinti gatvių apšvietimą pakeičiant 46 tūkst. šviestuvų į naujus LED šviestuvus, pradėtas Rasų kapinių tvarkymas, planuojamas Reformatų sodo atnaujinimas, šiemet atsirasiančios naujos viešosios erdvės prie Aukštaičių, Paupio, Drujos gatvių, planuojamas įrengti naujas japoniškas sodas greta Geležinio Vilko ir Linkmenų gatvių. Taip pat akcentuojamas pasirengimas sutvarkyti buvusios Didžiosios Sinagogos teritoriją, planai kitąmet pradėti tiesti kelis mikrorajonus sujungsiančią naują magistralinę arteriją – Šiaurinę gatvę. Opozicija: matome tik stagnaciją Tris kadencijas Vilniui vadovavęs šiuo metu opozicinių Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) vadovas Artūras Zuokas sako, kad baigus paskutinę kadenciją 2015-aisiais jo administracija perdavė apie 100 projektų įvairiose stadijose, su terminais, iki kada jie turi būti atlikti. Anot jo, daugelis šių darbų „iki šiol nėra padaryti ir neaišku, kada bus“. „Vilniaus miestas prarado mažiausiai du metus. t.y. visi darbai, kurie daromi šiuo metu, vėluoja mažiausiai 2 metus, daugelis dalykų tiesiog nepradėti daryti. Miestas yra remontinėje stagnacijoje, kada nėra investicijų, strateginių veiksmų, o užsiimama tik duobių lopymu“, – BNS sakė A. Zuokas. Jis tikina, kad kai kuriais dalykais R. Šimašius giriasi nepagrįstai, pavyzdžiui, anot jo, šilumos kainos mažėjimą Valstybinė kainų ir energetikos komisija aiškina nepriklausomu šilumos gamintojų atsiradimu rinkoje, mažėjusia dujų kaina, o leidimai gamintojams išduoti dar ankstesnėje kadencijoje. Prieš pusmetį į opoziciją perėjusių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių sąjungos (TS–LKD) frakcijos vadovas Valdas Benkunskas teigia, jog per pusmetį naujoji koalicija nieko naujo nesukūrė, o ankstesnės koalicijos priimtus sprendimus taip pat sunkiai sekasi įgyvendinti. „Kalbant apie švietimą, objektai, kuriuos ruošiamasi statyti, suplanuoti dar 2017 metų pradžioje, niekas nepadaryta: rangos konkursai nepaskelbti arba yra užstrigę, nė vienas projektas nepaleistas ir apie jų pabaigą šioje kadencijoje šnekėti nebeverta. Tai šiek tiek primena A. Zuoką, kai bandoma girtis paveiksliukais, kur kažkada kažkas bus“, – teigė V. Benkunskas. „Man atrodo, kad meras daugiau turi problemų, nei kažkuo, kuo galėtų pasigirti. Ir nacionalinis stadionas, ir Vilniaus bendrasis planas stringa, tai tie svarbiausi miesto dalykai yra visiškai pato situacijoje“, – pridūrė jis.

