Šimašių nustebino Verygos „naktinis sprendimas“: liepė uždaryti 2 mobiliuosius punktus iš 3-jų

Nuo sekmadienio Lietuvos savivaldybių administracijos turi užtikrinti, jog mieste veiktų „ne daugiau nei vienas mobilus punktas“ ir ėminius dėl koronaviruso jis rinktų „ne ilgiau nei 6 valandas per dieną“, teigiama vėlai penktadienį vakare pasirašytame Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendime.

Toks sprendimas, remiantis ministro pasirašytu dokumentu, galiotų sekmadienį ir pirmadienį.

Tai savo paskyroje R. Šimašius pavadino „dar vienu naktiniu ministro sprendimu“.

„Padėtis tiek smarkiai gerėja, kad mums liepė uždaryti du iš trijų mobilių punktų, o vieno likusio punkto darbo laiką sutrumpinti tik iki 6 valandų, t.y., iki 36 mėginių per dieną“, – apie pasikeitimus Vilniuje rašo R. Šimašius.

Anot Vilniaus miesto mero, savivaldybė buvo pasiruošusi atvirkštiniam veikimui – t.y. didinti tyrimų apimtis. Vietoj to nuo šiol teks jas mažinti.

„Tris savaites buvau įkyrus testavimo problemų kėlėjas ir sprendimų siūlytojas, į kuriuos pradėta reaguoti tik premjerui įsikišus prieš savaitę. Tai dabar gal aš jau nebekomentuosiu to trynimo ir stabdymo vykusio per tą laiką, ir kodėl iki to prisigyventa...“, – nuostabos ir nusivylimo neslepia meras.

Vilniaus miesto savivaldybė anksčiau informavo gavusi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą trumpinti trijų sostinėje veikiančių mobiliųjų patikros punktų dėl COVID-19 darbo laiką perpus – vietoje 12 val. dirbti tik 6 val. Tokiu būdu Vilniuje mobiliuosiuose punktuose atliekamų testų kiekis mažės perpus – nuo iki šiol galimų 450 iki maždaug 220.

Remiantis R. Šimašiaus žinute, net dviejų iš trijų veikiančių tyrimų punktų apskritai bus atsisakoma.