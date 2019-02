Toks sprendimas sulaukė opozicijos ovacijų: opozicija įsitikinusi, kad 200 tūkst. tiražu vilniečiams planuojamą platinti popierinę 2018-ųjų Vilniaus savivaldybės tarybos veiklos ataskaitą R. Šimašiaus šalininkai siekia išnaudoti rinkiminei agitacijai. „Tai – labai protingas ir teisingas sprendimas, nukreipiantis partijas ir judėjimus daryti rinkimus ne už miestiečių pinigus, ne panaudojant biudžeto lėšas, ko buvo siekiama, o tvarkingai išplatinant ataskaitą, kai pasibaigs rinkimai“, – sprendimą įvertino siūlymą pateikusių opozicinių Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Algis Čaplikas. „Man juokingas džiaugsmas kaip vaikų darželyje po šio balsavimo. Nes jei kalbame apie rinkiminius dalykus – bandau surasti, kur yra mero nuotrauka“, – po sprendimo piktinosi R. Šimašiaus liberalų – frakcijos „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ – seniūnas Vincas Jurgutis. Anot jo, opozicinių konservatorių Adomo Bužinsko nuotrauka užima „dvigubai didesnį plotą“, nei R. Šimašiaus atvaizdas paskutiniame puslapyje. „Jei yra tokia baimė, kad vilniečiai nesužinotų, ką gero nuveikė Vilniaus miesto taryba, taip pat ir jūs, gerbiami konservatoriai, gerbiami zuokininkai (...), galite slėpti tai nuo vilniečių, ir, man atrodo, vilniečiai tai įvertins“, – sakė V. Jurgutis. R. Šimašius ataskaitoje neapsiribojo tik 2018-aisiais ir kalbėjo apie visos kadencijos darbus: svarbiausiais jis įvardijo sprendimus, siekiant uždegti „žalią šviesą nacionaliniam stadionui“, atsinaujinantį viešąjį transportą, didėjantį švietimo finansavimą. Anot jo, sprendimus leido atlikti ir 170 mln. eurų sumažinta sostinės skola. Jis tai pat džiaugėsi permainomis atliekų tvarkymo srityje, atnaujintu Vingio parku, pastatytais monumentais, 10 atnaujintų futbolo aikščių, krepšinio aikštelių ir kitais darbais. Atremdamas opozicijos kritiką, jis tikino, kad siekiant vengti galimų sąsajų su rinkimų agitacija, ataskaitoje nėra mero nuotraukos, pavardžių, kitų politikų nuotraukų, „aliuzijų į šūkius“ ir yra pateikta „Vilniaus gido forma“. „Mano galva, tas projektas, kurį turime, atspindi tą variantą, leidžia nepasiklysti tarp dviejų pušų, o pateikti ataskaitą, kurią miestiečiai perskaitytų ir po kurios jie galėtų pasidžiaugti Vilniumi, kartu tai nebūtų joks politinės kampanijos dalykas“, – dėstė jis. Politikai nepritarė siūlymams apriboti tiražą iki 10 tūkst. egzempliorių, taip pat nuspręsta, jog į ataskaitą būtų įtrauktos ir savivaldybės Antikorupcijos ir Etikos komisijų ataskaitos, nurodyta, kurios tarybos frakcijos yra valdančiojoje koalicijoje, kurios – opozicijoje. Konservatorius Audrius Skaistys piktinosi, kad ataskaita pavadinta 2018-ųjų, tačiau atsiskaitoma už visos kadencijos darbus, taip pat kai kuriais pateikiamais faktais, pavyzdžiui, pažadais, kad vilniečiai savivaldybės ginče su buvusiais šilumos ūkio valdytojais „Veolia“ atgaus 350 mln. eurų. „Žanrų supainiojimas tarp ataskaitos ir politinės reklamos yra akivaizdus“, – sakė jis. R. Šimašius tarybai neleido balsuoti dėl opozicijos siūlymų ataskaitoje įtraukti tik 2018-ųjų darbus ir tik mero bei tarybos nuveiktus darbus.

