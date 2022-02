Silpnoji Vakarų vieta, kurią išnaudoja Putinas: kodėl Kremliui nusi*kt ant Vakarų sankcijų

„Atsiprašau už išsireiškimą, bet mums nusišikti ant visų jų sankcijų“, – interviu laikraščiui „Aftonbladet“ vėlų šeštadienio vakarą pareiškė Rusijos ambasadorius Švedijoje Viktoras Tatarincevas. Kai kur vertime pasklydusiuose pranešimuose nediplomatiškas išsireiškimas buvo sušvelnintas ir pakeistas į „nusišvilpti“, tačiau ir originali citata, ir pats požiūris esmės nekeičia – toks dabar, regis, yra Kremliaus požiūris į Vakarų šalių įspėjimus, kad Rusija susilauks „labai labai rimtų sankcijų“, jeigu pradės atvirą karinę agresiją prieš Ukrainą.

Prie Ukrainos sienos ir jos okupuotose teritorijose jau kelis mėnesius telkiama Rusijos karinė grupuotė prikaustė žiniasklaidos ir žvalgybos dėmesį, o viešai prieinamos palydovinės nuotraukos

rodo, kad minėta agresija yra tikėtina.

New batch of @Maxar satellite 📸 show Russia's continuing buildup in the past 48 hours. Increased military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. This is Rechitsa, Belarus, showing Russian troops, equipment, and departures. pic.twitter.com/h34jTVJynx



Ir nors Rusijos gynybos ministerija antradienį pompastiškai paskelbė apie dalies pajėgų atitraukimą į nuolatinės dislokacijos vietas bei parodė iš Baltarusijos neva išvedamų tankų vaizdo įrašą, įrodymų, kad tai būtų ženkli deeskalacija kol kas nėra.

Priešingai, pastarosiomis dienomis Rusija pradėjo baigiamąjį pajėgų telkimo etapą: smogiamieji tankų, šarvuočių, artilerijos daliniai perkelti į išeities pozicijas, arčiau sienos, sraigtasparniai paskirstyti po laikinus lauko aerodromus ar iki šiol apleistas karines bazes, o specializuoti daliniai, pavyzdžiui, karo lauko ligoninės, elektroninės kovos, priešlėktuvinės gynybos baterijos išskleistos pasienyje, desantiniai laivai išplaukė į Juodąją jūrą – visa tai gali rodyti du dalykus: arba tai finalinis pratybų etapas, arba paskutiniai pasirengimai realiems kariniams veiksmams. Tad kodėl Kremlius nesibaimina ne tik karo, bet ir žadėtų Vakarų pasekmių?

Diplomatiniai kompromisai su Kremliumi

Svarstymai „Ar Rusija puls? O gal nepuls? Bet jei vis dėlto puls, tai kada, kur ir kaip?“ pastaraisiais mėnesiais suaktyvino Vakarų šalių diplomatiją.

JAV prezidentas Joe Bidenas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas – visi jie tiesiogiai ar nuotoliniu būdu nesyk po kelias valandas kalbėjo su V. Putinu ir tarėsi atskirai tarpusavyje bei su sąjungininkais NATO. Atrodo, kad vienoks ar kitoks sprendimas jau turėjo būti priimtas: arba bus derybos, o jose – kompromisas, arba bus karas ir pasekmės.

Ir jei didžiųjų NATO šalių sprendimas kol kas yra aktyvios diplomatinės pastangos, ieškant taikaus sprendimo, o kartu ir Rytiniame Aljanso sparne esančių sąjungininkų gynybinių pajėgumų stiprinimas, tai Rusija, regis, nusiteikusi toliau eskaluoti situaciją žodžiais ir veiksmais.

Rusijos ambasadoriaus Švedijoje V. Tatarincevo tiesmukas pareiškimas, ką Kremlius mano apie sankcijas – ne pirmasis toks neįprastai grubus ir storžieviškas rusų diplomatų poelgis – dar 2017-ųjų balandį Jungtinių tautų Saugumo Taryboje pasižymėjo Rusijos atstovas Vladimiras Safronkovas, kuris, rodydamas į britų ambasadorių pirštu perėjo nuo mandagaus „jūs“ prie nediplomatiško „tu“ ir ėmė auklėti diplomatą: „pažiūrėk į mane, akių nenukreipk! Ko akis nukreipi?!“

Diplomatija praėjusią savaitę nepasižymėjo ir Rusijos Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuris, priėmęs Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų sekretorę Liz Truss ją viešai prieš kameras žemino, esą lyg tai būtų nebyliojo pokalbis su kurčiuoju.

Tiesa, patyręs diplomatijos vilkas per vertėjus britei paspendė spąstus ir kone retoriškai paklausė, ar Jungtinė Karalystė pripažįsta, jog Rusija gali laisvai perkelti savo karius Voronežo ir Rostovo srityse, o kai L. Truss pabrėžė, jog jos šalis „šių teritorijų niekada nepripažins Rusijai“, teko įsikišti britų ambasados diplomatams ir paaiškinti, kad Voronežo ir Rostovo sritys išties priklauso Rusijai.

Į grubų toną – mandagus ir naivus atsakas

Toks Kremliaus elgesys gali būti neatsitiktinis: grubus bendravimas su Vakarų šalių diplomatais duoda rezultatų, mat E. Macronas dar prieš vizitą Maskvoje kalbėjo apie tai, kad neva reikia būti relaistais ir atsižvelgti į kai kuriuos Rusijos pageidavimus, o jau po pokalbio su V. Putinu jis prabilo ir apie galimus kompromisus.

Ir nors po šios kelionės padėtis prie Ukrainos sienų nė kiek nepasikeitė ir pats E. Macronas, kiek pažemintas nepagarbaus Rusijos elgesio leido suprasti, kad Prancūzija pati gali inicijuoti 1997-ųjų NATO ir Rusijos susitarimo peržiūrą, o tai leistų prancūzams dislokuoti ginkluotę Rytų Europoje, pavienių silpnumo ženklų Europoje netrūksta.

According to @MichaelaWiegel in this @faznet piece, the Elysée is open to a revision of the 1997 NATO-Russia founding act "in the event of a Russian attack". This would entail the "deployment of missile systems [...] on the eastern flank" of NATO.https://t.co/MwHhhLEko7