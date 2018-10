Opozicinių Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) seniūnas Ž. Šilgalis sako, kad paskelbtas 50 tūkst. eurų vertės pirkimu numatyta įsigyti įrangą „užtikrins visapusišką darbuotojo sekimą“.

Anot jo, įranga leis perskaityti visus gautus, siunčiamus darbuotojų laiškus, vidinį susirašinėjimą, matyti, jeigu darbuotojas pasidarė ekrano nuotrauką, kur išsisaugojo dokumentą, ar įsirašė jį į atminties raktą, atsispausdino, perkėlė į išorinį diską, persiuntė elektroniniu paštu. Taip pat leis peržiūrėti visas klaviatūros kombinacijas, kokį dokumentą buvo atsidaręs ir kiek laiko jis buvo atidarytas, kokius interneto puslapius naršo. Programinė įranga netgi galės šifruoti USB rakto duomenis.

Ž. Šilgalis remiasi viešųjų pirkimų dokumentais – techninėje pirkimo specifikacijoje numatyta, kad darbo vietos stebėjimų ir duomenų apsaugos moduliai turės „maksimaliai sumažinti riziką prarasti duomenis dėl nutekėjimo/nutekinimo ar žmogiškųjų klaidų“.

Dokumente įvardijama, kad turi būti sukurta galimybė „kurti saugumo politikas“ remiantis Ž. politiko minėtais aspektais.

„Jeigu Vilnius – atvirų duomenų miestas, kaip mėgsta sakyti meras – ką tokio reikia slėpti ir saugoti net nuo savo darbuotojų? Tai reiškia, kad kažkas nuolat turės stebėti, ką daro darbuotojai, o jeigu jie netgi atsitiktinai atsidarys ne jiems skirtą dokumentą – jiems bus taikomos nuobaudos?”, - svarstė Ž. Šilgalis.

Vilniaus savivaldybės Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Ričardas Kukevičius tikino, kad tarybos narys „sako netiesą“, nes programinė įranga skirta įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, t.y. apsaugoti vartotojo duomenis nuo vagysčių.

„Vilniaus savivaldybės tarybos narys Ž.Šilgalis savo pranešime spaudai kalba visišką netiesą apie šio viešojo pirkimo tikslus. Nauja programinė įranga, kurią planuojama įsigyti, yra būtina siekiant įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas“, – BNS persiųstame komentare sakė savivaldybės atstovas.

Anot jo, to nepadarius, Vilniaus miesto savivaldybei gali tekti Valstybinei asmens duomenų inspekcijai sumokėti iki 60 tūkst. eurų baudą už reglamento pažeidimus.

„Pirkimo tikslas yra ne „nutekinti“, o kaip tik apsaugoti vartotojo duomenis nuo vagysčių. Be to, gavus duomenų apsaugos pareigūno IT saugumo vadovo sutikimą, bus galima operatyviai sužinoti, kas „nutekino“ arba siekė pavogti duomenis“, – tvirtino R.Kukevičius.

Ž. Šilgalis spalio viduryje viešai pasidalino savivaldybės pirkimų plano korekcijomis - jos rodo, kad savivaldybės planuojamos lėšos informacijos viešinimui nuo 29 tūkst. išaugo iki 65 tūkst., o maksimali pirkimo vertė nustatyta 260 tūkst. eurų.

Tuomet valdantieji kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, apkaltinę opozicijos atstovą, kad šis nutekino dar nepaskelbto pirkimo duomenis ir taip iškreipė konkurencines sąlygas bei atnešė žalos savivaldybei. Teisėsauga tyrimą pradėti atsisakė. Ž. Šilgalis sakė tik vykdęs savo, kaip opozicijos atstovo, kontrolės pareigą ir paskelbęs visiems tarybos nariams prieinamą informaciją.