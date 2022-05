Parlamentaras taip pat paragino Seimą kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) su prašymu įvertinti, ar prezidento dekretas dėl E. Šileikio kandidatūros neprieštarauja Konstitucijai. Visgi Seimas dėl siūlymo išbraukti E. Šileikio kandidatūros pateikimą nebalsavo, nes šis klausimas į darbotvarkę prezidento prašymu buvo įrašytas privaloma tvarka.

„Taip, prezidentas turi teisę teikti dekretus ir jie privalomai įrašomi į darbotvarkę. Bet Seimas turi teisę frakcijos prašymu siūlyti išbraukti bet kurį klausimą, ir tai turi būti svarstoma. Antra, negalime kurti precedentų, kai vienas teisėjas kandidatas kuria naują privilegiją tam, kad galėtų būti paskirtas į LAT be pažymų, be patikrų, be klausimynų“, – tvirtinant Seimo posėdžio darbotvarkę akcentavo V. Bakas.

Politikas taip pat paragino Seimą ruošti kreipimąsi į KT su prašymu įvertinti, ar prezidento dekretas, kuriuo teikiama Seimui E. Šileikio kandidatūra į LAT teisėjus, neprieštarauja Konstitucijai

„Valstybės vadovas yra žmogus, kuris yra atsakingas už nacionalinio saugumo sritį. Ir kai mes darome išimtis ir skiriame kandidatus be jokių sveikatos patikrų, kurios privalomos, klausimyno Valstybės saugumo departamento, tai nedera su nacionalinio saugumo interesais. Tai aš siūlyčiau balsuoti ir iš karto ruošti kreipimąsi į KT“, – piktinosi V. Bakas.

Visgi dėl V. Bako frakcijos vardu pateikto siūlymo Seimas nebalsavo, nes, pasak Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, prezidentas šį klausimą į darbotvarkę įrašė privaloma tvarka.

„Aš siūlyčiau nebalsuoti dėl šito, nes turėjome ne vieną diskusiją, prezidentas pasinaudojo savo teise ir pagal statutą privaloma tvarka šis klausimas privaloma tvarka yra įrašytas į šios dienos darbotvarkę. Tai aš siūlyčiau nebalsuoti“, – sakė ji.

ELTA primena, kad po prezidento Gitano Nausėdos kreipimosi į Seimo pirmininkę ketvirtadienį Seimui bus pristatyta buvusio KT teisėjo E. Šileikio kandidatūra įLAT teisėjus.

E. Šileikio kandidatūros į LAT teisėjus pateikimas Seime buvo planuotas balandžio viduryje. Tačiau tuomet klausimas buvo išbrauktas iš Seimo darbotvarkės dėl to, kad E. Šileikis Seimui nebuvo pateikęs pažymų dėl sveikatos patikrinimo ir dėl leidimo susipažinti su slaptąja informacija.

Kiek anksčiau šalies vadovo Seimui teikiama KT teisėjo E. Šileikio kandidatūra į LAT teisėjus viešoje erdvėje sulaukė kritikos. Vienas ryškiausių šios kandidatūros skeptikų – buvęs KT pirmininkas Dainius Žalimas, aštriai sukritikavęs buvusio savo kolegos darbo etiką.

Visgi prezidentas tikino manąs, kad nemažai kritikos viešojoje erdvėje sulaukęs jo teikiamas kandidatas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus E. Šileikis puikiai tinka šioms pareigoms.