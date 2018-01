Parodą atidarys prezidentė Dalia Grybauskaitė ir dokumentą pernai archyve Berlyne radęs Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis. Jono Basanavičiaus pirmininkaujamos Lietuvos Tarybos 1918 metais pasirašytą aktą Vokietija perdavė laikinai saugoti šią savaitę. Ruošdamiesi priimti dokumentą, Signatarų namai atnaujino muziejaus ekspoziciją. Nepriklausomybės Aktas bus eksponuojamas tame kambaryje, kur Lietuvos Tarybos nariai jį ir pasirašė. Vokietijai siųstą nutarimą dėl valstybės atkūrimo L. Mažylis rado Berlyno diplomatiniame archyve. Lietuva ir Vokietija pernai pasirašė sutartį, pagal kurią aktas Lietuvai perduodamas ilgiausiai penkeriems metams, dokumento saugojimą pratęsiant kas metus. Susitarimas numato, kad 2022 metais dokumentas galėtų būti eksponuojamas Kaune.

