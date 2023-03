Šiemet numatoma 125 valstybės finansuojamos studijų vietos policijos ir pasienio pareigūnams rengti: šiuo metu trūksta per 1 tūkst. šių specialistų

Pasak ministerijos, šiuo metu policijos įstaigose trūksta 1054 aukštąjį išsilavinimą turinčių pareigūnų. Valstybės sienos apsaugos tarnybai reikia 60.

Be to, policijoje 2616 pareigūnų (35 proc.) jau turi 23 metus ir didesnį tarnybos stažą pareigūnų ir karių valstybinei pensijai, todėl per artimiausius metus jie gali bet kada palikti tarnybą ir taip dar padidinti pareigūnų trūkumą, atkreipia dėmesį VRM.

„Viešojo saugumo stiprinimas ir profesionaliai parengtų pareigūnų skaičiaus didinimas – VRM prioritetinė kryptis. Tikimės, kad tai bus veiksminga ir didesnis valstybės finansavimas padės pritraukti daugiau jaunų žmonių į statutines tarnybas“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Kaip skelbiama VRM pranešime žiniasklaidai, anot ministrės, šiuo metu, kol yra svarstomos centralizuotos pareigūnų rengimo sistemos modelio įgyvendinimo alternatyvos, tai yra puiki galimybė padidinti policijai ir VSAT reikalingų profesionalių pareigūnų rengimą.

Pranešama, kad šiais metais stojantieji į Teisės ir policijos veiklos ir Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programas neturės konkuruoti su kitais stojančiaisiais į teisės studijas, todėl pretendentams atsiveria daug didesnės galimybės įstoti ir tapti aukštos kvalifikacijos pareigūnais (pvz. tyrėjais) su garantuota darbo vieta ir galimybė tobulėti bei daryti karjerą.

VRM teigimu, būsimas pareigūnas, pasirašęs sutartį su statutine įstaiga ir aukštąja mokykla, įsipareigoja baigęs studijas 5 metus ištarnauti vidaus tarnyboje, o statutinė įstaiga įsipareigoja studijas baigusį asmenį įdarbinti į jo kvalifikaciją atitinkančias pareigas.

Stojantieji į pareigūnų rengimo studijų programas papildomai turi atitikti Vidaus tarnybos statute nustatytus nepriekaištingos reputacijos, sveikatos būklės, psichologinio tinkamumo ir fizinio pasirengimo reikalavimus ir gauti statutinės įstaigos siuntimą.

Vidaus reikalų ministerija kviečia visus abiturientus, norinčius tapti policijos ar pasienio pareigūnais, jau dabar kreiptis į policijos įstaigas ar Valstybės sienos apsaugos tarnybą dėl siuntimų stoti į minėtas studijų programas gavimo.