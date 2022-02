Siekiama, kad Lietuvos oro erdvė Rusijos orlaiviams būtų uždaryta dar šiandien

„Principinis sprendimas yra. Dabar Susisiekimo ministerija teikia Vyriausybei konkretaus sprendimo dėl oro erdvės Rusijos orlaiviams uždarymo tekstą, kuris šitoje vietoje yra baigiamas derinti su Latvija ir Estija. Kad sprendimai būtų kiek labiau suderinti ir priimti vienu metu“, – BNS sakė ministras.

Sprendimą Vyriausybė planuoja priimti šeštadienį.

Pasak jo, nei Estija, nei Latvija oro erdvės kol kas dar neuždarė: „Mes tą norime padaryti vienu metu, įvertinę visas teisines aplinkybes.“

Estija ir Latvija nusprendė uždaryti savo oro erdvę Rusijos oro bendrovių lėktuvams



„Estija jungiasi prie Lenkijos iniciatyvos ir uždraudžia visoms rusų oro bendrovėms naudotis mūsų oro erdve“, – šeštadienį transliuotojo ERR portalui per savo atstovą pareiškė ekonomikos ir infrastruktūros ministras Taavi Aasas.

„Rengiame pasiūlymą pagal atitinkamą sprendimą... Pagal jį planuojama uždaryti Estijos oro erdvę rusų oro bendrovėms. Kviečiu mūsų kolegas Baltijos šalyse padaryti tą patį, kad atkirstume Rusiją nuo Europos oro erdvės", - pridūrė T. Aasas.

Latvijos teisingumo ministras Janis Bordanas paskelbė analogišką sprendimą. Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė šeštadienį žurnalistams sakė, kad Vilnius irgi svarsto analogišką žingsnį.

Anksčiau apie oro erdvės uždarymą Rusijos avialinijoms pranešė Čekija, Lenkija ir Bulgarija.

Portalas lrt.lt taip pat skelbia, jog vis daugiau Europos Sąjungos šalių uždarant savo oro erdvę Rusijos orlaiviams, Ingrida Šimonytė sako, kad Lietuva taip pat svarstys ar galėtų priimti analogišką sprendimą.

Šalių, uždariusių oro erdvę Rusijai, žemėlapis:

Map of countries that have closed their airspace to #Russia pic.twitter.com/du1pxZIiou