Ši Sibiro, arba kitaip - Korbiko, Madona į Lietuvą parvežta prieš daugiau kaip septynerius metus. Ji buvo restauruota iki šiol saugoma Nacionalinio muziejaus fonduose. Beveik 2 metrų aukščio medinę skulptūrą pagal Švč. Mergelės Marijos atviruką 1955 metais išdrožė ir Krasnojarsko krašte, nuošaliose Mansko rajono Korbiko gyvenvietės kapinaitėse, pastatė tremtinys Jonas Maldutis. Kadangi tremtiniai savo bažnyčios neturėjo, Sibiro Madona jiems buvo tapusi savitu altorėliu, maldų vieta.

